МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Избежать лишних трат в магазинах позволяет составленный заранее список покупок, однако есть и ряд других лайфхаков, о них агентству "Прайм" рассказал эксперт финансового маркетплейса Сравни Максим Глазков. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

Сэкономить в торговом центре позволят кобрендинговые банковские карты с накопительной бонусной системой. Они дают возможность совершать покупки в кредит с достаточно большим грейс-периодом. Но в последнее время магазины стали начислять меньше бонусных баллов, поэтому картами имеет смысл пользоваться лишь для получения скидки.

"Кроме этого, банки самостоятельно дают кешбэк по картам за покупки в супермаркетах. Он может составлять до пяти процентов", — отметил Глазков.

Он напомнил, что в продуктовый магазин лучше не ходить голодным, тогда меньше риск купить лишнее. Возьмите за правило следить за регулярными скидками. С их помощью можно сэкономить от 10 до 50 процентов. Названы уловки, съедающие баланс на смартфоне

В некоторых магазинах также дают дополнительные скидки отдельным категориям граждан. Например, пенсионерам или посетителям с детьми. Некоторые сети для родителей делают программы лояльности.

Хорошо сэкономить можно на своем дне рождения — в этот день или за несколько дней до и после события магазины, рестораны и кафе часто предлагают имениннику дополнительную скидку, подытожил эксперт.