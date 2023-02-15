МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Запад декларирует приверженность ценностям гуманизма и транслирует идею, что любая жизнь имеет значение. Однако на помощь пострадавшей от землетрясения Турции пришли арабские страны и Россия, а Евросоюз отделался минимумом. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции и в Сирии 6 февраля ранним утром. Как заявил президент Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Через несколько часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Поисковые работы идут вторую неделю, по последним данным, в результате катастрофы погибло более 32 тысяч человек.

В первые часы после трагедии российские власти заявили о готовности отправить в зону бедствия спасателей с необходимой техникой. Позднее формировать гуманитарную помощь начали российские благотворительные фонды, крупный и мелкий бизнес, простые граждане. Москва не стала делать различий между Сирией и Турцией: гуманитарные грузы и спасатели были отправлены пострадавшим в обе страны.

Однако в странах Запада разгорелась дискуссия: из-за того, что Сирия долгое время находится под санкциями, решение о помощи пострадавшим приняли не все.

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ

Выждав небольшую паузу после землетрясения, Еврокомиссия заявила о готовности выделить двум пострадавшим странам совокупно 6,5 миллиона евро. Из них 3,5 миллиона евро дадут Сирии в виде чрезвычайной гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся людям получить доступ к убежищам, воде, средствам гигиены, а также для проведения поисково-спасательных операций. Турция получит три миллиона евро "для поддержания усилий по реагированию" на последствия землетрясения.

Позднее ЕК сообщила о готовности выделить дополнительную помощь, но какую именно — не уточнялось. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

Арабские страны оказались куда более щедрыми в этой трагической ситуации. Только в одной стране — Катаре — за первый день кампании по сбору средств пострадавшим от землетрясения набрали более 46 миллионов долларов. В частности, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пожертвовал более 13,6 миллиона долларов, а Национальный банк QNB — 2,7 миллиона. Жители Саудовской Аравии до настоящего момента пожертвовали более 87 миллионов долларов. Кувейт — 30 миллионов долларов.

Но странам-донорам и этого кажется мало. В понедельник 13 февраля генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал избегать политизации гуманитарной помощи Сирии.

"Мир действительно должен мобилизовать усилия, чтобы помочь как Сирии, так и Турции. Но это не должно быть связано с политическим курсом… сирийские границы должны быть открыты для любой помощи от всех сторон", — особо отметил он.

Такая разница подходов связана с политическим климатом в Евросоюзе, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Европа готова отдать союзникам все, а сомневающимся или противникам ничего. "Даже Израиль прислал помощь, хотя отношения с арабским миром у этой страны весьма натянутые", — подчеркнул он.

Конечно, Европа ранее потратила на борьбу с энергетическим кризисом до 800 миллиардов евро. "Можно предположить, что лишних ресурсов сегодня нет. Плюс огромные расходы на обеспечение американских геополитических интересов. При этом желающих кредитовать европейские страны становится меньше, как по экономическим причинам, так и по геополитическим", — пояснил эксперт.

С точки зрения политики такое отношение к Турции неудивительно. Анкару уже много лет кормят обещаниями членства в Евросоюзе, но каждый раз находятся причины "не пущать". Поэтому, считает Кочетков, все ярче проявляется вовлеченность Турции в дела на Ближнем Востоке.

Выводы очевидны: Анкара была и остается для США и Европы лишь инструментом для достижения своих геополитических целей. Поэтому турецкая элита все больше будет осознавать свои собственные национальные интересы и реальных, а не мнимых союзников, полагает эксперт.

ЛИБЕРАЛЫ ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ

Мусульмане с Ближнего Востока оказались большими гуманистами, чем либеральные европейцы, констатирует ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Приграничные с Турцией страны — Азербайджан, Грузия, Россия — направили в первые часы после трагедии своих спасателей, а также широкую гуманитарную помощь. То же самое сделали страны Персидского залива. Не выдержали: что придет в Европу вместо российского газа

На их фоне Европа и США ограничились соболезнованиями, которые были перечеркнуты мерзкой выходкой французского издания "Шарли Эбдо". Оно не удержалось от соблазна и опубликовало пошлую карикатуру на трагедию, напомнил политолог. В Турции это, безусловно, оценят и запомнят.

Зачастую в западных СМИ проскальзывала мысль, что землетрясение поспособствует смене власти в Турции. "Таким образом, скромная помощь обусловлена не тем, что там считают эту страну "чужой", не входящей в "золотой миллиард". Прежде всего, эта скромность нацелена на подрыв ситуации в Турции, на смещение режима Эрдогана", — объяснил политолог.

Напротив, ситуация с землетрясением подтвердила готовность Москвы и Анкары выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Оно приносит Турции значительные экономические преимущества, которые перекрывают риски, связанные с внешним давлением Европы и США. В отличие от Запада, Россия действует на основе реальной политики и гуманизма, а не принципов, соблюдения которых "псевдогуманисты" ждут от других, но не придерживаются сами.