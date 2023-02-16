МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Подорожание сахара и апельсинов на мировом рынке в этом году практически предрешено. Причина — снижение производства и рост спроса, в том числе, в непищевом сегменте, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Почему говядина дорожает? Что теперь ждет будут есть россияне

Сахар дорожает из-за скачка цен на бензин в Бразилии, заставившего многих потребителей перейти на биотопливо и этанол.

"Много сахарного тростника идет именно на эти товары, а предложение для пищевой промышленности резко сокращается", — пояснила она.

Даже хороший урожай в Таиланде, позволивший снизить мировые цены в январе, не поменяет тренд в целом.

Укрепление бразильского реала относительно доллара США также удерживает мировые цены на сахар на более высоком уровне.

Третья причина — плохие погодные условия в Индии, которая является вторым крупнейшим поставщиком на мировом рынке. Поставки из этой страны могут сократиться.

При этом спрос на сахар в Китае растет на фоне снятия ковидных ограничений. Страна является одним из крупнейших импортеров в мире. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

Апельсины, по данным Всемирного банка, в 2022 году подорожали почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Это связано с плохими погодными условиями в основных странах-экспортерах — Бразилии и США. Кроме того, урожай во Флориде уже несколько лет страдает из-за болезни деревьев. Именно контракты на поставку сладких сортов апельсинов из Флориды и Бразилии являются основой фьючерсов на концентрированный апельсиновый сок.

Прогнозы на урожай апельсинов в текущем году крайне пессимистичны. Следовательно, мировые цены на данный продукт будут расти и впредь, подытожила Долгова.