МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне активно закупают товары к праздникам на маркетплейсах, и мошенники этим пользуются. В беседе с агентством "Прайм" аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Бакулина рассказала, что придумали преступники на сей раз и как уберечь свои деньги. В Telegram появился новый способ мошенничества

Схема действует так: кибермошенники под видом обычных пользователей маркетплейсов оставляют отзыв о товаре, в котором заявляют о том, что нашли этот предмет дешевле, прилагая ссылку. "Обрадованная жертва переходит по ссылке и попадает на фейковый сайт-конкурент, где пестрят скидочные баннеры", — поясняет собеседница агентства.

Далее пользователь видит, что на этой странице действительно есть интересующий его товар по более низкой цене, оформляет покупку и оплачивает ее, но деньги отправляются мошенникам, и никакого товара покупатель не получает.

Бакулина отмечает, что такие случаи обмана далеко не единичные. Россиян предупредили об опасности сбора денег на банковскую карту

Чтобы не попасться в руки мошенников, эксперт не советует переходить по неизвестным ссылкам из комментариев в интернет-магазинах или маркетплейсах.

"Обязательно нужно проверять, что именно написано в адресной строке, ведь фишинговые сайты очень часто используют похожие имена доменов. Подобным образом мошенники могут "продавать" и гораздо более дорогие товары, даже сырье оптом, так что финансовый ущерб покупателя может быть существенным", — добавила специалист.