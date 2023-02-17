МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Функция авиарежима в смартфоне может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни, рассказал агентству "Прайм" директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич. Сомнолог раскрыла, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Прежде всего, так можно экономить заряд смартфона.

"В районах с ограничениями сотовой связи устройство ищет сеть и разряжается. Чтобы избежать этого, просто включите авиарежим", — советует эксперт. То же действие нужно совершить, если вы хотите быстро зарядить телефон.

Выключив и включив "самолетик" можно восстановить сигнал сотовой связи. После выполнения этого действия устройство заново начнет искать ближайшую вышку. Забудьте эту Сеть: раскрыта опасность бесплатного интернета

С помощью авиарежима можно прервать загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, если человек перешел по обманной ссылке из сообщения или чата. Но не забудьте заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть.

И, наконец, авиарежим блокирует сигналы GPS, так что ваше местоположение никто не сможет отследить, заключил Гулевич.