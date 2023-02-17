Киберэксперт Гулевич: функция авиарежима в смартфоне поможет "спастись" от мошенников
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Функция авиарежима в смартфоне может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни, рассказал агентству "Прайм" директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.
Прежде всего, так можно экономить заряд смартфона.
"В районах с ограничениями сотовой связи устройство ищет сеть и разряжается. Чтобы избежать этого, просто включите авиарежим", — советует эксперт. То же действие нужно совершить, если вы хотите быстро зарядить телефон.
Выключив и включив "самолетик" можно восстановить сигнал сотовой связи. После выполнения этого действия устройство заново начнет искать ближайшую вышку.
С помощью авиарежима можно прервать загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, если человек перешел по обманной ссылке из сообщения или чата. Но не забудьте заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть.
И, наконец, авиарежим блокирует сигналы GPS, так что ваше местоположение никто не сможет отследить, заключил Гулевич.