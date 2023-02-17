МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Америку предупреждают о грядущем дефолте, если власти не примут решение поднять в очередной раз порог госдолга. Агентство "Прайм" опросило аналитиков и выяснило, насколько серьезны причитания главы Минфина США Джанет Йеллен и стоит ли ожидать скорого краха американской финансовой системы. Как будут проходить "похороны" доллара и чем его заменят

На этой неделе Йеллен сорвала голосовые связки, обвиняя Конгресс и Белый дом в скором крахе американской экономической мечты. Все дело в том, что 19 января был в очередной раз достигнут порог госдолга: лимит на 31,4 триллиона долларов исчерпан, с этим нужно что-то делать.

Если не поднять порог (что позволит Америке и дальше брать взаймы как у развитых стран, так и у самых нищих), то страну накроет дефолт по обязательствам, который потянет следом "финансовую и экономическую катастрофу", предупреждает экс-глава ФРС.

Напомним, что Йеллен — не простушка из Канзаса, а крупный экономический деятель, который десятилетиями находится на руководящих постах в финансовой системе США. И если она в такой трудный во всех смыслах момент указывает на слабость американской системы, значит, угроза действительно есть.

НАДУТЫЙ ПУЗЫРЬ

Ее суть в том, что Америка живет не по средствам. Страна решает свои финансовые проблемы методом поднятия потолка госдолга, начиная с 1960 года. "Одна из причин — многолетнее снижение налогов и увеличение государственных расходов", — напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

Действительно, цифры выглядят устрашающе. "Дефицит правительства США с 2001 года составляет в среднем почти триллион долларов в год. И, несмотря на дебаты по поводу обоснованности правительственных расходов среди американских политиков и экономистов, особенно жарких в последнее десятилетие, потолок госдолга США регулярно повышался. Всего 78 раз", — напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

Это привело к тому, что с 2009 года по настоящее время размер госдолга США почти утроился.

КОМПРОМИСС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Согласия по принципиальному вопросу потолка госдолга между основными американскими партиями нет. Республиканцы, недавно набравшие большинство в Палате представителей, выступают против повышения. Представители партии заявили, что в рамках соглашения об увеличении лимита госзаимствований хотят сократить расходы.

Демократы, к коим принадлежит Йеллен, напротив, выступают за очередное повышение планки, упирая на то, что в противном случае страну ожидает катастрофа. По словам главы Минфина США, дефолт по госдолгу приведет к тому, что на неопределенный срок стоимость заимствований для страны резко вырастет. "Будущие инвестиции, в том числе государственные, станут существенно более дорогостоящими", — цитирует ее CBC News.

Вероятнее всего, законодателям удастся договориться. Минфин США уже приостановил инвестиции в Пенсионный фонд государственной службы и нетрудоспособности, а также Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы до 5 июня 2023 года. Если демократы согласятся на сокращение программ в сфере медицинского страхования Medicare и Social Security, то республиканцы уступят им в вопросе потолка.

Но даже если республиканцы и демократы поладят и снова решат взять у мира взаймы, это вовсе не означает, что найдется много желающих купить американский госдолг. На примере антироссийских санкций все уяснили, что теперь инвестировать в Америку — это большой риск.

Многие держатели американского долга уже стремятся если не избавиться от него, то сократить долю. "Китай за год продал облигаций на сумму 210,8 миллиардов долларов и на 1 декабря у них осталось в облигациях еще 870 миллиардов долларов", — привел пример финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ

Если же компромисса не случится, решение не поднимать порог госдолга действительно может вызвать дефолт, который спровоцирует глобальный кризис и ускорит процесс разложения Pax Americana.

"Понижение рейтинга суверенной кредитоспособности США почти наверняка станет причиной ослабления доллара, что скажется на рынке казначейских обязательств. Ведь более половины мировых валютных резервов хранится в долларах США. Если эта задолженность подорожает, а курс снизится, страны с низким доходом окажутся на пороге долгового кризиса", — рассуждает Воронкова.

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Этот процесс уже идет. После того, как номинированные в американской валюте российские активы были заблокированы, все больше стран пересматривают свое отношение к доллару и переводят расчеты в нацвалюты, напомнил Антонов.

Доллар теряет долю в расчетах и в международных резервах, поэтому тенденция к снижению вложений в госдолг США сохранится. По данным МВФ за третий квартал 2022 года в международных валютных резервах (11,598 триллионов долларов) доля доллара составила 55,5%. Для сравнения, в 80-х годах прошлого века она превышала 85%, а в начале "нулевых" — 70%. Таким образом, Америка сама ускоряет закат эры доллара как глобальной валюты номер один в мире. Но, возможно, именно это ей и нужно, чтобы преодолеть тупик, в котором она оказалась?