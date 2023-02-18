МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Кешбек активно вошел в нашу жизнь: многие банки дают своим клиентам опции по выбору категорий покупок, с которых вернется часть средств, и другие "плюшки". Однако финансовые организации вряд ли будут делать что-то себе в убыток. В итоге встает вопрос: кому действительно выгоден кешбэк и в каком случае? В этом разбирался "Прайм". Российские банки начали сокращать кешбэк

БАНКИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Логично, что прежде всего банкам — иначе зачем бы они его инициировали? Во-первых, кешбэк позволяет привлекать новых клиентов или возвращать бывших, которые ушли к конкурентам. Во-вторых, это стимулирует рост доли платежей в безналичной форме, а такие транзакции облагаются комиссионными, которые и приносят доход финансовой организации. В том случае, если картой оплачивают покупки у партнера, деньги опять же остаются в его экосистеме.

И, наконец, в-третьих, держателям карт можно предложить допуслуги — страховки, депозиты, кредиты, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

С ней согласна доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. По ее словам, программы кешбэка выгодны, в первую очередь, для банка, а не для клиентов. Однако последним они тоже могут предложить некоторые преимущества. Чтобы ими воспользоваться, следует грамотно читать условия договора, разбираться в особенностях начисления средств и не верить обещаниям вернуть до 20% от всех покупок. Такого просто не бывает.

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Интересы клиента в данной схеме неочевидны. Априори он больше тратит, что с кешбэком, что без него. Просто потому, что человек плохо контролирует безналичные расходы, если не расстается с деньгами "вживую".

"Да и заработать на тратах нельзя: кешбэк — это лишь от одного до пяти процентов от суммы, а 95 % вы потратили без возврата. Больше покупаем, больше возвращают, но и траты выше!" — убеждена Валишвили.

Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что пользователям кешбэк-сервисы невыгодны. В конечном итоге мы все равно совершаем обязательные покупки, так почему бы не вернуть хотя бы часть потраченного? Главное — контролировать свои траты, соблюдать основные принципы личного финансового планирования и не поддаваться сиюминутным искушениям. Нестандартно, но факт: как еще можно пополнить личный бюджет

На что стоит обратить внимание? Конечно, на "подводные камни", о которых знают не все.

Коммерческие банки могут обещать очень неплохую ставку по кешбэку, но только в первые месяцы обслуживания, далее она снижается. Другой уловкой является начисление повышенного кешбэка только в отношении покупок определенной категории: например, на АЗС и предприятиях общественного питания, в остальных случаях его вообще можно не получить.

Еще одной особенностью кешбэка является заранее установленный месячный размер обратно возвращаемых клиенту средств. Обычно он находится в пределах нескольких тысяч рублей. Больше вернуть не получиться. Причем, чем более высокий кешбэк обещает банк, тем ниже этот лимит.

"Важно учесть, что кешбэк можно получить только за покупки. За снятие наличных, оплату ЖКХ и штрафов или переводы с карты на карту ни деньги не вернут, ни бонусы и мили не начислят", — напомнила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС Нина Гукасова.

Обычно банки берут больше денег за обслуживание карты с кешбэком, чем без него, и это тоже сокращает вашу экономию. А такие детали, как отсутствие кешбэка на расходы по зарплатным картам и вовсе могут свести выгоду к нулю. Многие программы лояльности предполагают дополнительные условия. Скажем, нужно тратить по карте не меньше десяти тысяч рублей в месяц. Или держать неснижаемый остаток на счете не меньше 30 тысяч рублей. Иначе придется платить за обслуживание карты 150-250 рублей в месяц.

ПЛАТЯТ НАТУРОЙ

Эксперты напомнили, что кешбэк может быть разным: в виде миль, бонусов, баллов или денег. У каждого варианта есть плюсы и минусы. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

Деньги — универсальное средство платежа и не "сгорают", как бонусы или мили. Но суммы возврата деньгами обычно невелики — от 0,5% до двух. Плюс банк начисляет их не сразу, а по итогам месяца.

Бонусы. Начисляют сразу, к одному бонусному счету можно прикрепить несколько карт, что позволяет копить всей семьей, да и процент возврата выше, чем у денег. Однако бонусами можно расплатиться далеко не везде, да и курс бонуса к рублю может быть не в соотношении один к одному. Наконец, бонусы сгорают после определенного периода.

Мили. Сумма возврата выше, чем у бонусов, но мили тратятся чаще всего на путешествия — покупку билетов и бронь гостиниц. Зачастую у конкретного перевозчика или агрегатора. Мили, как правило, сгорают также, как и бонусы, если их не использовать.