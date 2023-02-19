МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Слабая и сильная валюта — понятия относительные, при этом оба эти определения не являются синонимами слов "плохой" и "хороший". В чем проявляются слабость и сила на валютном рынке и в каком случае это является поводом для инвестирования, разбиралось агентство "Прайм". Как будут проходить "похороны" доллара и чем его заменят

Ослабление валюты — это снижение ее стоимости. Иначе этот процесс еще называют "девальвация". Оценить ослабление валюты можно только относительно какой-то другой валюты или универсального мерила, например, золота, объясняет доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, самая слабая валюта — это вовсе не самая дешевая в абсолютном значении. Это та валюта, курс которой за рассматриваемый период времени снизился больше всего.

"Понятие слабости (как и силы) валюты всегда наблюдается во времени и напрямую связано с состоянием экономики страны в этот период", — утверждает экономист.

ЛИРА, ГРИВНА И ШВЕДСКАЯ КРОНА

Оценивая динамику валютных курсов за 2022 год и полтора месяца 2023-го можно увидеть, что наибольшую слабость по отношению к рублю показали турецкая лира (-32%), украинская гривна (-27%), а также шведская крона (-14%). В это же время они показали наибольшую слабость и к доллару США.

Курс турецкой лиры, по словам Кузнецова, отражает экономические сложности, которые испытывает сегодня Анкара. Инфляция превышает 80%. Огромный рост издержек товаропроизводителей. Более чем стопроцентный рост цен на некоторые товары. Нарастающий дефицит платежного баланса. Существенные потери от сокращения туристической отрасли. Большие долги населения и бизнеса, номинированные, как правило, в долларах США, требуют увеличения расходов на их обслуживание (своеобразная "долговая яма").

"Негативную роль сыграла и недавняя трагедия — землетрясение, не только унесшее множество жизней, но и в значительной мере разрушившее инфраструктуру сельскохозяйственной и промышленной частей страны", — указал эксперт.

Про гривну "все понятно без слов". Масштабные боевые действия всегда неизбежно приводят к разрушению экономики и катастрофическим гуманитарным последствиям.

А что же не ладно в шведском королевстве? На самом деле, как подчеркнул Кузнецов, экономика Швеции испытывает трудности уже почти двадцать лет. "Но в последнее время масштабы бедствия принимают поистине угрожающий характер. Сохраняющаяся долгое время высокая инфляция спровоцировала сильный рост цен на потребительские товары", — объснил специалист.

Рост цен в сфере коммунально-бытового обслуживания вызвал тотальный обвал на рынке жилья — определенная часть населения оказалась просто не в состоянии оплачивать непомерные счета. А высокая закредитованность бизнеса создала условия для череды банкротств, что привело к еще большему снижению благосостояния населения.

В итоге Bloomberg характеризует ситуацию как "худшую с 1990-х годов". "Не помогло ни введение отрицательных процентных ставок, ни сворачивание социальных программ. Увы, но хваленый "шведский социализм" просто не выдержал проверку экономической турбулентностью", — признал Кузнецов.

Стоит ли рассматривать эти валюты как средство для инвестиций? Их можно покупать, если вы точно уверены, что эти страны уже прошли пик экономических потрясений и впереди у них только динамичный рост и развитие. Но возможна ли такая уверенность в наше нестабильное время — вопрос спорный.

АУТСАЙДЕРЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк назвал слабые валюты, которые больше всего снизились к доллару за последний год: аргентинский песо (80,4%), пакистанская рупия (51,7%), турецкая лира (38,65%), южноафриканский рэнд (18,22%), японская иена (14,11%). Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

Песо продолжает падение из-за крайне высокой инфляции и попустительства монетарных властей. Наличные доллары в стране можно купить лишь на "черном рынке", да и там он стоит вдвое-втрое дороже, чем в официальном обменнике, банке или при операциях с картами.

Пакистанская рупия остается под давлением: страна наращивает импорт и сокращает экспорт. Это привело к разрыву платежного баланса. Из-за большого объема импорта и платежей за границу произошло истощение долларовых резервов, что и стало причиной падения.

Лира также будет оставаться в аутсайдерах. Наметившуюся тенденцию к замедлению инфляции прервут проблемы, вызванные землетрясением, предположил финансист.

Устойчивость южноафриканского ранда зависит от решения внутренних инфраструктурных и социальных проблем. Пара "доллар к ранду" останется волатильной и спекулятивной. В то же время в 2023 году валюта может стабилизироваться.

Несмотря на то, что за год иена упала на целых 14%, с ноября она начала показывать рост: это продолжится, если снизится риск рецессии и улучшатся перспективы экономики страны, ориентированной на экспорт, считает Миронюк.

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

У сильных валют свои проблемы: ведь далеко не всегда стабильный устойчивый курс выгоден для экономики и инвестиций, утверждает экономист Лазарь Бадалов.

Крепкая валюта не принесет большой пользы ее держателю, потому что по ней платят низкие процентные ставки. "Такая особенность на современном валютном рынке даже породила стратегию кэрри-трейд, когда валютный спекулянт получает доход за счет разницы в процентных ставках между сильными и слабыми валютами, а не за счет их курсовой разницы. Спекулянты берут займы, номинированные в крепких валютах, потому что процентные ставки по ним низкие, а далее инвестируют эти деньги в слабые валюты, потому что процентные ставки выше", — рассказал экономист. Напророчила: американская катастрофа накрывает рынки

Обычный день для валютного спекулянта — когда он утром получает кредит в швейцарских франках или чешских кронах под минимальные проценты, а потом переводит эти средства в турецкие лиры и уже размещает их под 20% годовых.

С другой стороны, обычные граждане предпочитают хранить сбережения в крепких валютах. Конечно, больших процентов так не получишь, но зато сможешь обезопасить деньги от обесценивания.

Для государства крепкая нацвалюта также не очень хороша. Ведь в этом случае продукция производителей на мировом рынке проигрывает товарам, номинироавнным в более слабых валютах. То есть, тратить крепкую валюту выгоднее, чем торговать в ней.

Таким образом, слабая валюта не является синонимом плохой, а сильная не всегда приносит пользу экономике, заключил эксперт.