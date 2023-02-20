МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль начнет отыгрывать потери у доллара и евро ближе к концу февраля, в этом ему поможет продажа экспортерами валютной выручки, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик объяснил, почему у рубля на этой неделе уйдет почва из-под ног

Он также отметил, что дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс к зоне 78-80 рублей за доллар.

"Комфортный ценовой диапазон для Минэкономразвития 70,00-80,00 рублей. Логично предположить, что рынок должен протестировать верхнюю точку диапазона, чтобы зафиксировать коридор для движения курса доллара", — пояснил он.

Однако пока не появятся позитивные данные по сокращению дефицита бюджета, рубль останется под давлением, добавил Антонов. Доллар уже почти 75

Эксперт прогнозирует, что в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей. Цель по евро — 80-81 рубль, по юаню — 11 рублей

Поддержкой для рубля выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля (в один день уплачиваются все налоги), резюмировал аналитик.