МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Публикация расследования о теракте на "Северных потоках" журналиста Сеймура Херша произвела эффект разорвавшейся бомбы. Аналитики рассуждают, действительно ли Белый дом решился на подрыв, чтобы отрезать Берлин от российского газа, европейские чиновники молчат, Белый дом все отрицает, Россия требует расследования. Чем это закончится и какие последствия будет иметь для всего мира — в материале "Прайм". Херш пообещал США ужасные последствия за подрыв "Северных потоков"

Белый дом официально назвал все доводы лауреата Пулитцеровской премии "ложными". Но никаких доказательств собственной невиновности не последовало. Администрация США продолжает хранить молчание. Европейские чиновники тоже уходят от ответа. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался высказывать предположения о виновных в подрывах российских трубопроводах.

Позже появились новые свидетельства причастности Вашингтона к диверсии. Американский журналист Джон Дуган со ссылкой на анонимное письмо сообщил, что водолазы на шесть часов погружались в воду недалеко от острова Борнхольм во время летних учений НАТО в 2022 году. Но и это никак не было опровергнуто.

ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал верную мысль — если бы расследование Херша оказалось инсинуациями, его бы уже затаскали по судам за клевету, рассуждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По американскому законодательству это серьезное обвинение и многомиллионные иски.

Однако администрация Байдена предпочитает хранить молчание и бездействовать, что косвенно свидетельствует — дыма без огня не бывает. "Не исключено, что они продолжат игнорировать либо попытаются выставить Херша сумасшедшим, подбросив ему явную дезинформацию, дабы таким образом посеять недоверие к его расследованиям", — предположил эксперт.

Вашингтон всегда был в ужасе от потенциала российских энергоносителей и выражал готовность пойти на все, чтобы Москва не смогла использовать газ как оружие, напомнил журналист в своем расследовании. Но, судя по всему, американцы теперь сами готовы прибегнуть к такой тактике. Диверсия на "Северных потоках" ввергнет Старый свет в полную зависимость от американского СПГ и ударит по его экономике, ведь счета за электричество и газ растут с пугающей быстротой.

НА КРЮЧКЕ

Именно поэтому Шольц и прочие деятели Евросоюза продолжат делать вид, что они ничего об этом не знают, чтобы не навредить администрации Байдена, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Европейские верхи закроют глаза уши и рот. Никакого ответа они давать не будут, потому что собака не лает на хозяина", — считает он. Захарова призвала США озвучить свою версию взрывов на "Северных потоках"

США, втягивая Россию в конфликт на Украине, добились того, чего хотели — полной остановки экономического взаимодействия нашей страны с Германией и Евросоюзом в целом. "Америка стремится стать глобальным регулятором во всех сферах, в том числе, на рынке энергоносителей. С этой целью она навязывала Европе "зеленую" повестку и неоднократно торпедировала строительство обоих "Потоков", — напомнил Камкин. И ей удалось выполнить основную задачу — разорвать отношения России и Германии и перетянуть все выгоды этого сотрудничества на себя.

САМОЕ СТРАШНОЕ

Россия призывает не замалчивать тему и провести расследование взрывов на международном уровне. В том числе, она запросила заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу. В Организации Объединенных Наций на это заявили, что у нее пока нет мандата для расследования. Но даже если его и начнут, то в любом случае разбирательство будет затягиваться. Никакой самостоятельности у европейского истеблишмента нет, он давно находится у Вашингтона "под колпаком". Причастность США и ЕС к диверсиям в Балтийском море не найдут. По крайней мере, до тех пор, пока Германия и Европа остаются в полной политической, экономической и военной зависимости от Белого дома. Поэтому ни полноценного расследования, ни запуска "Северных потоков" не будет. Европа оставила Турцию, и вот почему

При этом всем уже очевидно — взрыв устроили Соединенные Штаты. Согласно опросу, проведенному Аналитическим центром телеканала CGTN Медиакорпорации Китая среди пользователей всего мира, более 75% придерживаются именно такой точки зрения.

По мнению Херша, подрыв "потоков" приведет к чудовищным последствиям для Вашингтона. Может дойти даже до распада НАТО, поскольку страны осознают, что США готовы их заморозить ради продолжения военного конфликта. Но еще хуже то, что Америка де-факто подготовила базу для любого российского ответа против нее самой и стран Североатлантического альянса в целом, считает Колташов. "Нанесен удар, который фактически является поводом для защиты собственных интересов любыми средствами. Действия организованных террористов несли деструктивный и агрессивный характер", — пояснил он.

Россия на них пока не ответила, но может это сделать, когда и как сочтет нужным. Мы получили право в интересах собственной безопасности больше не оглядываться на некие международные соглашения в рамках ЕС. Приоритетом должна стать защита своей территории и своих граждан от противоправных действий, заключают эксперты.