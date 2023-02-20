МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цифровой след — это данные, которые пользователь вольно или невольно оставляет в интернете. Чем больше ваша активность, тем он ярче, а "замести" его полностью практически невозможно, но есть способы свести к минимуму, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Эксперт рассказал, можно ли полностью "удалиться" из Сети

"Прежде всего, следует уменьшить количество источников, где упоминается ваше имя. Обнаружить их можно с помощью поисковиков. Для этого напишите в поисковой строке ваше имя и фамилию в различных вариациях. Просмотр результатов поиска покажет, где и что о вас пишут", — посоветовал он.

Затем нужно удалить учетные записи от аккаунтов, которыми вы не пользуетесь, а также отписаться от email-рассылок, которые вам больше не интересны.

Не стоит авторизовываться на сайтах через социальные сети. Это удобно, но тогда ресурс получает доступ ко всей вашей личной информации, которая хранится в соцсети. Россиян предупредили об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

Периодически эксперт советует очищать файлы cookies, особенно на сайтах, которыми вы редко пользуетесь. Можно вовсе не принимать файлы cookies, но в этом случае велика вероятность некорректной работы.

И, наконец, не оставляйте персональные данные на страницах, которые не поддерживаются сертификатом безопасности. Идентифицировать небезопасный сайт просто — если адрес страницы начинается с http://, а не с https://, то сертификата безопасности у нее нет, подытожил Арбузов.