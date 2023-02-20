МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Количество разрешенных к поеданию блинов зависит от здоровья человека, его веса, телосложения, физической активности, плюс нужно учитывать суточный рацион, пояснила агентству "Прайм" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. Диетолог предупредила, кому опасно есть мандарины

По ее словам, блины очень калорийны, они содержат и жиры, и простые углеводы — ведь в их состав входит сахар. А если в них добавляют сладкие начинки — мед, варенье, шоколад, или начинки высокой жирности (колбаса, бекон), то получается настоящая калорийная бомба.

"Я рекомендую относится к блинам, как к десертам, а не базовой еде. Тогда больше одного-двух блинов, максимум трех в течение дня съесть не удастся", — уверена эксперт.

В таком количестве, по ее мнению, можно не опасаться изменения веса и самочувствия. Разумеется, не стоит объедаться блинами до состояния "не могу пошевелиться": это вредно для здоровья. Диетолог назвала самую полезную и бесполезную кашу

Эксперт дала рекомендации, как сделать блины чуть более здоровой для организма пищей: использовать цельнозерновую муку, которая содержит пищевые волокна, витамины группы В, магний, цинк, а также начинять блины малокалорийными начинками — фруктами, ягодами, овощами, творогом, рыбой, мясом птицы или яйцом.