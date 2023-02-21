МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Отечественные сотовые операторы несколько месяцев назад перестали оказывать услугу по подмене иностранных номеров на российские, чем осложнили жизнь телефонных мошенников. Но те подумали и в конечном итоге нашли неожиданный выход, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили о мошенниках с Украины

Теперь они подменяют иностранные номера на иностранные, но схожие, на первый взгляд, с российскими. Это номера с телефонными кодами государства Лихтенштейн +423, Норвегии +472, Турции +905. Активно используются и номера Японии, начинающиеся с + 8. В разы выросло количество звонков через мессенджеры, особенно через Viber. При этом на аватарки номеров мошенники помещают либо российский герб, либо эмблемы правоохранительных органов.

Такие уловки, по словам Соловьева, не должны вводить людей в заблуждение. Звонок через мессенджер — стопроцентное мошенничество. В МВД назвали рекордную сумму хищения у одного россиянина в 2022 году

Что касается подменных номеров, то не стоит спешить поднимать трубку. Юрист советует приглядеться, российский ли это номер или просто похожий на него номер другого государства. При попытке перезвонить на такой номер произойдет сбой связи.

"Идеальной же защитой от всех неприятностей является стопроцентная телефонная гигиена — общение только со знакомыми и проверенными абонентами", — напомнил эксперт.