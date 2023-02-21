МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Япония последней из экономически развитых государств оказалась перед выбором — продолжать удерживать низкие ставки или начать их повышать вслед за США ради борьбы с инфляцией. Шаги, которые предпримет новый глава Банка Японии, могут отразиться на всей мировой экономике и спровоцировать очередной кризис. "Заложена другая бомба". Чем обернется расследование по "Северным потокам"

О грядущей смене руководства в японском регуляторе стало известно в середине февраля. Утвержденный на пост управляющего директора Кадзуо Уэда известен как сторонник пересмотра денежно-кредитной политики, прежде всего, за счет повышения ставок. Многие ожидают, что такой шаг приведет к окончанию эксперимента по монетарному стимулированию и положит конец эпохе отрицательных процентных ставок.

Ситуация в японских финансах существенно отличается от того, что мы имеем в других странах. Ставка ЦБ Японии с середины 90-х годов держится на нулевом или отрицательном уровне. Это дает возможность избегать дефляции, кризиса ликвидности и избыточного укрепления иены. Госдолг Японии составляет около 250% к ВВП, а по сей причине любое изменение ставки приведет к ухудшению государственных финансов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

При этом Япония работает в современной американской модели, которая предусматривает наличие инфляции. Она необходима для нормального функционирования экономики, но по факту ее нет. Дело в том, что цены на товары и услуги в стране долго снижались из-за перенасыщенного внутреннего спроса. Многие компании работают на грани прибыльности, и в качестве компенсации финансовые власти вынуждены наращивать закупки государственных ценных бумаг, чтобы ограничить доходность госдолга. Печатный станок в стране работал на полную мощность. Именно этим занимался прежний премьер Синдзо Абэ. Прецедент. Как Запад проиграл экономическую войну с Россией

В результате инфляция начала выходить из-под контроля. Пока она лишь компенсирует многолетнюю дефляцию, но это ненадолго. Пример западных стран, где этот процесс вовсю идет, заставил японские власти задуматься — а не пора ли что-то делать? Очевидный вариант — повышать ставки, чтобы не отличаться от всех.

БЫТЬ КАК ВСЕ

Но маловероятно, что третья экономика мира резко развернет свою финансовую политику. Сам Уэда заверил, что ничего подобного не произойдет, однако он уже намекал, что бесконечную сверхмягкую монетарную политику рано или поздно придется прекратить.

"Пока его руки относительно связаны — динамика ВВП страны хуже ожиданий, и резкое ужесточение денежно-кредитной политики может подтолкнуть экономику к полноценной глубокой рецессии", — рассуждает аналитик по международным рынкам акций "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов.

Однако текущая ситуация с разгоном инфляции тоже угрожает финансовой безопасности. Иена дорожает, сбережения пенсионных фондов — а Япония мировой лидер по числу пенсионеров — обесцениваются. Поневоле приходится обратить внимание на Запад. Там тон в плане трендов монетарной политики задает Федрезерв, который пока не планирует никакого смягчения.

Большинство остальных центробанков мира также находятся в цикле ужесточения. Япония является последней крупной и развитой экономикой, сохранившей мягкую денежно-кредитную политику. Аналогичным примером может быть лишь Турция, где ставка настолько отрицательная, что ее даже сложно обсуждать. В Китае инфляция пока не является проблемой, так как страна остается главной производственной базой мира. В России инфляция выше ключевой ставки, но преимущественно из-за дефицита импорта, который постепенно налаживается.

По словам Кочеткова, все прочие регуляторы пытаются погасить пожар инфляции, которую сами спровоцировали безудержными стимулами после кризиса 2008-2009 годов. Однако она инфляция может оказаться довольно продолжительной, как и цикл ужесточения денежной политики в мире. Другое дело, что у Японии есть значительный задел в виде дефляции в течение четверти века, что позволит Банку Японии воздерживаться от повышения ставки какое-то время.

"Вряд ли монетарная политика Японии долгое время может осуществляться в отрыве от глобальных трендов, когда большинство мировых центробанков повышают ставки. Из крупных стран стимулирующую политику проводит разве что Китай, но это обусловлено внутриэкономическими факторами", — рассуждает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

МАСКИ СБРОШЕНЫ

По мнению Герасимова, новый глава Банка Японии может начать с расширения таргетируемого диапазона процентных ставок по долгосрочным государственным облигациям с 0,5% до 0,75%. Это вовсе не означает полноценного повышения, но является неким сигналом.

Если ставки вырастут более существенно, многие инвесторы переориентируются с внешних рынков на внутренние. Ведь японские бумаги считаются даже надежнее американских, а если они еще начнут приносить доход! На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте

Массовый сброс всех прочих бумаг приведет к волатильности на рынках облигаций и валют развитых стран, включая падение цен по гособлигациям США. "Это может иметь негативный эффект на американский рынок акций, а за ним на цены финансовых активов по всему миру", — предупредил Герасимов.

Япония за счет своих супердешевых денег давно стала одним из мировых лидеров экспорта капитала. Она была и остается крупнейшим иностранным держателем государственного долга США. Разворот ее политики приведет к мощнейшему оттоку капитала из развитых рынков, где крутятся деньги японских банков.

Подобный сценарий пока кажется маловероятным. Япония, в лице своих финансовых компаний, зарабатывает существенные средства благодаря разнице ставок и не захочет терять доход, уверен Кочетков. Но рано или поздно что-то может измениться, и тогда не исключено, что новый кризис все-таки придет с Востока. Все возможности для этого у японцев есть.