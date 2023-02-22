МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. С 1 марта вахтовики получат дополнительную выплату — теперь работодатели должны будут оплатить им проезд до места работы или компенсировать расходы. Порядок получения компенсации и ее размер устанавливаются локальными нормативными актами компании или коллективным договором, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Раскрыт способ перейти на более выгодную пенсию

Кроме того, им оплачивается каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места работы и обратно в размере дневной тарифной ставки или части оклада за день работы. Если задержка в пути произойдет по вине транспортной компании или из-за тяжелых метеорологических условий, это время также оплачивается, указала юрист.

По словам эксперта, сохраняются в неизменном виде и другие гарантии. Например, вахтовикам полагаются надбавки к заработной плате. Тем, кто трудится вахтовым методом в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним территориях положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Аналитики выяснили, сколько россиян готовы идти в отпуск зимой

Вахтовая работа обычно связана с тяжелыми условиями труда. Поэтому государство и ответственные частные организации прикладывают максимум усилий для соблюдения законных прав вахтовиков и обеспечения достойной заработной платы, заключила юрист.