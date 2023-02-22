Юрист Дзгоева: вахтовики получат доплату на проезд и расходы с 1 марта 2023 года
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. С 1 марта вахтовики получат дополнительную выплату — теперь работодатели должны будут оплатить им проезд до места работы или компенсировать расходы. Порядок получения компенсации и ее размер устанавливаются локальными нормативными актами компании или коллективным договором, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Кроме того, им оплачивается каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места работы и обратно в размере дневной тарифной ставки или части оклада за день работы. Если задержка в пути произойдет по вине транспортной компании или из-за тяжелых метеорологических условий, это время также оплачивается, указала юрист.
По словам эксперта, сохраняются в неизменном виде и другие гарантии. Например, вахтовикам полагаются надбавки к заработной плате. Тем, кто трудится вахтовым методом в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним территориях положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Вахтовая работа обычно связана с тяжелыми условиями труда. Поэтому государство и ответственные частные организации прикладывают максимум усилий для соблюдения законных прав вахтовиков и обеспечения достойной заработной платы, заключила юрист.
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