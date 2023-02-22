МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Аргентина и Бразилия решили вернуться к идее создания единой валюты двух стран, которую предлагается назвать "сур" (от испанского sur — юг). Пока эта идея находится на стадии проработки, но эксперты уже задаются вопросом — сможет ли сур в будущем составить конкуренцию доллару? И не является ли попытка его создания тайной игрой Штатов? Назван источник нового суперкризиса. И это не США

В январе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, затеяно с целью снижения зависимости стран региона от доллара и облегчения торговли.

Идея обсуждалась во время предыдущей прогрессивной волны правления в Латинской Америке во второй половине 2000-х годов. Однако последующий приход к власти неолибералов поставил на ней крест. Вновь придя к власти, Лула да Силва вновь вспомнил о "латиноамериканском евро". Предполагается, что в перспективе сур станет общим для стран МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла). Президент Венесуэлы Николас Мадуро идею общей валюты уже поддержал.

Если эта инициатива будет успешно реализована, доля нового валютного блока в мировом ВВП составит около 5%. Как ожидается, на первых порах сур будет обращаться одновременно с бразильским реалом и аргентинским песо, пишет Financial Times. В перспективе — если смелые планы южноамериканских пассионариев будут реализованы — сур может стать вторым по величине валютным альянсом после евро и потеснить доллар.

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Но это пока в большей степени мечты, констатируют эксперты. Никаких реальных шагов к созданию сура еще не было. Engie инициировала арбитраж в отношении "Газпром экспорта"

"Сур на данном этапе — просто "мысленный эксперимент". До конца неясно, какой может быть эта валюта в принципе, учитывая рекордные цифры по инфляции", — рассуждает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. При этом экономика Бразилии остается лидером региона — она достаточно стабильна. А вот Аргентина в этом смысле куда менее развита, вдобавок, подвержена постоянным кризисам.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов напомнил, что смена валюты в международной торговле — очень долгий и сложный процесс.

"Предстоит долгий путь по формированию и отладке нормативной базы для его использования. Пройдут годы, прежде чем участники рынка в полной мере смогут полагаться на новый инструмент", — убежден финансист.

При этом много вопросов лежит в юридической плоскости. Неясно и то, насколько волатильной окажется эта валюта по отношению к общепризнанному доллару США.

"Все это потребует от авторов идеи большого упорства", — считает Галактионов.

ТАЙНАЯ ИГРА ШТАТОВ

Единая валюта нужна для стран не только из одного региона, а еще и с единой экономической системой, чего в Южной Америке не наблюдается, полагает директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. "Заложена другая бомба". Чем обернется расследование по "Северным потокам"

Под разговоры об уходе от долларовой зависимости, выстраивать новую финансовую систему будут, по его мнению, именно американские специалисты.

В итоге — зависимость от доллара только увеличится. А вот возможности ведения самостоятельной денежно-кредитной политики резко уменьшатся. В результате — перспективы единой южноамериканской валюты выглядят "не только туманными, но и вредными" для экономики стран Южной Америки.

"Все разговоры про то, что такая валюта станет второй по мощности межнациональной валютой, — попытки закамуфлировать рост значения китайского юаня и индийской рупии в мировой экономике", — предупреждает Тузов.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ДОЛЛАР

Эксперты напоминают, что для создания еврозоны Европе понадобилось более 30 лет. Были и неудачные попытки, например, с экю и нидерландским гульденом. Однако сам тренд важен с учетом нарастающей деглобализации и стремления к снижению роли доллара в торговле между государствами. В любом случае роль новых валют будет расти по мере повышения доли стран-эмитентов в мировой экономике.

Как бы то ни было, в ближайшее время южноамериканский сур, по мнению Маслова, точно не заменит ни доллар, ни другие валюты.

Роль доллара снижается, но это снижение с 70% в транзакциях до 60% и с 91% до 88% в резервах за последние двадцать лет.

"Чтобы сместить доллар с пьедестала главной мировой валюты, понадобятся годы, а возможно, и десятилетия", — констатировал эксперт.