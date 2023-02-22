МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Аргентина и Бразилия решили вернуться к идее создания единой валюты двух стран, которую предлагается назвать "сур" (от испанского sur — юг). Пока эта идея находится на стадии проработки, но эксперты уже задаются вопросом — сможет ли сур в будущем составить конкуренцию доллару? И не является ли попытка его создания тайной игрой Штатов? 

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В январе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, затеяно с целью снижения зависимости стран региона от доллара и облегчения торговли.

Идея обсуждалась во время предыдущей прогрессивной волны правления в Латинской Америке во второй половине 2000-х годов. Однако последующий приход к власти неолибералов поставил на ней крест. Вновь придя к власти, Лула да Силва вновь вспомнил о "латиноамериканском евро". Предполагается, что в перспективе сур станет общим для стран МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла). Президент Венесуэлы Николас Мадуро идею общей валюты уже поддержал.

Если эта инициатива будет успешно реализована, доля нового валютного блока в мировом ВВП составит около 5%. Как ожидается, на первых порах сур будет обращаться одновременно с бразильским реалом и аргентинским песо, пишет Financial Times. В перспективе — если смелые планы южноамериканских пассионариев будут реализованы — сур может стать вторым по величине валютным альянсом после евро и потеснить доллар.

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Но это пока в большей степени мечты, констатируют эксперты. Никаких реальных шагов к созданию сура еще не было.

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"Сур на данном этапе — просто "мысленный эксперимент". До конца неясно, какой может быть эта валюта в принципе, учитывая рекордные цифры по инфляции", — рассуждает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. При этом экономика Бразилии остается лидером региона — она достаточно стабильна. А вот Аргентина в этом смысле куда менее развита, вдобавок, подвержена постоянным кризисам.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов напомнил, что смена валюты в международной торговле — очень долгий и сложный процесс.

"Предстоит долгий путь по формированию и отладке нормативной базы для его использования. Пройдут годы, прежде чем участники рынка в полной мере смогут полагаться на новый инструмент", — убежден финансист.

При этом много вопросов лежит в юридической плоскости. Неясно и то, насколько волатильной окажется эта валюта по отношению к общепризнанному доллару США.

"Все это потребует от авторов идеи большого упорства", — считает Галактионов.

ТАЙНАЯ ИГРА ШТАТОВ

Единая валюта нужна для стран не только из одного региона, а еще и с единой экономической системой, чего в Южной Америке не наблюдается, полагает директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

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Под разговоры об уходе от долларовой зависимости, выстраивать новую финансовую систему будут, по его мнению, именно американские специалисты.

В итоге — зависимость от доллара только увеличится. А вот возможности ведения самостоятельной денежно-кредитной политики резко уменьшатся. В результате — перспективы единой южноамериканской валюты выглядят "не только туманными, но и вредными" для экономики стран Южной Америки.

"Все разговоры про то, что такая валюта станет второй по мощности межнациональной валютой, — попытки закамуфлировать рост значения китайского юаня и индийской рупии в мировой экономике", — предупреждает Тузов.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ДОЛЛАР

Эксперты напоминают, что для создания еврозоны Европе понадобилось более 30 лет. Были и неудачные попытки, например, с экю и нидерландским гульденом. Однако сам тренд важен с учетом нарастающей деглобализации и стремления к снижению роли доллара в торговле между государствами. В любом случае роль новых валют будет расти по мере повышения доли стран-эмитентов в мировой экономике.

Как бы то ни было, в ближайшее время южноамериканский сур, по мнению Маслова, точно не заменит ни доллар, ни другие валюты.

Роль доллара снижается, но это снижение с 70% в транзакциях до 60% и с 91% до 88% в резервах за последние двадцать лет.

"Чтобы сместить доллар с пьедестала главной мировой валюты, понадобятся годы, а возможно, и десятилетия", — констатировал эксперт.