МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Накопительная часть пенсии формировалась у тех, кто работал с 2002 по 2014 годы: сейчас ее могут получить те, кто достиг прежнего пенсионного возраста. В зависимости от ситуации это разовая или регулярная выплата, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

В свое время работодатели отчисляли на нее шесть процентов страховых взносов, которые попадали в государственную управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды. Те инвестировали их с разной степенью успешности.

"Гражданин может даже не знать, что у него есть накопительная часть пенсии, если за него отчисления делал работодатель", — пояснила эксперт.

Поэтому нужно выяснить, какая сумма у вас на счету и есть ли она вообще. Чтобы это сделать, закажите выписку из вашего индивидуального лицевого счета застрахованного лица на Госуслугах, через МФЦ, в банке или у своего работодателя.

Накоплены могут быть разные суммы — как правило, это сотни тысяч рублей. Все зависит от вашей зарплаты, размера отчислений и результатов инвестирования.

Получить их можно, если вам уже исполнилось 55 или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Вам отдадут все деньги сразу, если накопительная пенсия не превышает 5% от суммы страховой. "Если накопительная часть больше пяти процентов, то она будет выплачиваться ежемесячно в дополнение к основной сумме страховой пенсии", — подчеркнула Иванова-Швец. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

В обоих случаях следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда (с января 2023 года — Социального фонда. — Прим. ред.) или в негосударственный пенсионный фонд, если накопительная часть формировалась там. О том, какой вариант выплат будет избран, пенсионеру сообщат при обращении.