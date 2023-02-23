МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Не все знают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатных медицинских услуг в некоторых коммерческих клиниках. В какие частные клиники можно обратиться за помощью и что делать, если вам там отказывают в лечении, рассказывает агентству "Прайм" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

По закону "Об обязательном медицинском страховании" пациент должен платить за все услуги, если они не входят в систему ОМС и не покрываются добровольной страховкой.

"На фоне снижения платежеспособного спроса многие частные клиники начинают подключаться к системе ОМС — ведь в этом случае они получают больше клиентов, за которых платит страховая компания. Однако частные клиники могут оказывать лишь те медуслуги, которые входят в программы ОМС", — пояснила адвокат.

Чтобы узнать, работает ли конкретная клиника в этом формате, нужно зайти на сайт Минздрава в раздел "Медицинские организации". Там указаны те, кто участвует в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На сайте клиник тоже публикуются сведения о возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС.

Как подчеркивает адвокат, при обращении пациента частная клиника не вправе отказать в предоставлении услуг по обязательному медицинскому страхованию, если она их оказывает.

"Запрещено оказывать предпочтение одним пациентам перед другими. И тем более запрещено навязывать платные услуги при оказании услуги по ОМС. Данные требования закреплены в статье 41 Конституции, а также в законе "О защите прав потребителей"", — пояснила Гриценко.

Если вам незаконно отказывают в оказании услуг по ОМС в частной клинике или навязывают платное лечение, то можно обратиться с жалобой в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Эта структура по закону "Об обязательном медицинском страховании" осуществляет управление средствами ОМС на территории субъекта.