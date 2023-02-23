МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Заработная плата считается не по календарным дням, а по рабочим, поэтому отпуск выгодно уходить в те месяцы, когда рабочих дней много — так вы получите больше отпускных, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

По производственному календарю наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17) и феврале (18), а наибольшее в августе (23). Для сравнения возьмем текущий месяц февраль и август. На примере расчета сравним начисления при окладе 80 000 рублей и условии, что работник уходит в отпуск с десятое по 16 число. Начисления будут складываться из зарплаты за отработанные дни + отпускные.

Стоимость дня в феврале составит 4 444 рубля, в августе — 3 478 рублей.

Количество отработанные дней в феврале 13, в августе 18. Значит начисленная зарплата в феврале составит 57 777 рублей, в августе 62 608 рублей.

Отпускные рассчитываются по календарным дням, а не по рабочим. При этом исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев. Поэтому различий в сумме отпускных не будет, если все это время был одинаковый доход. Раскрыто, когда нужна кредитная история, даже если вы не берете в долг

У нашего вымышленного работника они составят 9112 рублей. Но в зависимости от того, приплюсуют их к февральской начисленной зарплате за отработанные дни или к августовской, на руки сумма выйдет разная. В феврале получится 76 890 рублей, в августе — 62 608 рублей.

Вывод прост: чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день и тем больше работник теряет за отпускные дни. Иными словами, в оставшиеся месяцы 2023 года в отпуск лучше идти в марте, августе и октябре.