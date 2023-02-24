МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Классические симптомы этого угрожающего жизни заболевания — умеренная или сильная боль за грудной клеткой. Она может быть тупой, давящей, сжимающей, иногда жгучей, но иногда острый коронарный синдром может иметь нетипичную форму или вообще развиваться без четкой клинической картины, рассказал агентству "Прайм" врач-кардиолог клиники "Атлас" Владимир Протасов. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

Нетипичными симптомами инфаркта могут быть боли в животе, диарея, общая слабость.

"При абдоминальной форме инфаркта болевой синдром присутствует, но очаг боли смещается в область желудка или даже к центру живота. Нередко при этом может наблюдаться тошнота, рвота, иногда диарея", — пояснил кардиолог.

В некоторых случаях боль в груди бывает настолько слабая, что пациент может ее не отмечать на фоне других более выраженных симптомов.

"Например, при астматической форме инфаркта миокарда основным симптомом будет одышка и нехватка воздуха. При аритмической форме манифестным симптомом будет аритмия, спровоцированная очагом ишемии в миокарде. При коллаптоидной форме возникает выраженная общая слабость, переходящая в пред- или обморочное состояние", — указал врач. Невролог объяснил, как распознать инсульт до первых проявлений

Особое положение занимает безболевая форма инфаркта миокарда. Это случается редко и чаще свойственно женщинам с длительным течением сахарного диабета.

"Именно такая форма, как правило, бывает причиной перенесенного "на ногах" инфаркта, о котором человек, может и не подозревать", — подчеркнул он.

Если есть симптомы, позволяющие заподозрить любую из приведенных форм острого коронарного синдрома, то нужно вызвать скорую помощь сразу после их возникновения. Чем быстрее будет восстановлено кровоснабжение сердца, тем выше вероятность того, что инфаркт не повлечет за собой осложнений, заключил Протасов.