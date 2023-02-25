МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) с 1 марта упорядочат: электросамокаты и им подобные им устройства получили официальное определение, для них прописан ряд требований, которым пользователи должны подчиняться, пояснили агентству "Прайм" эксперты ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр. Водителей предупредили о новых правилах движения с 1 марта

Изменения в ПДД для СИМ по-настоящему масштабные. Во-первых, они получили четкое определение: транспортные средства, имеющие минимум одно колесо (ролик) и предназначенные для индивидуального передвижения человека. Эта категория включает электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. При этом у них должен быть как минимум один двигатель, и не обязательно электрический.

Все пункты ПДД, касающиеся транспортных средств, теперь затрагивают пользователей СИМ. Ими нельзя управлять в состоянии опьянения, перевозить габаритный или мешающий управлению груз. Если есть руль, за него следует держаться хотя бы одной рукой. Перевозить пассажиров можно лишь при соответствии оговоренным условиям. Нельзя поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с двумя и более попутными полосами или с трамвайными путями, пересекать дорогу по пешеходным переходам можно только спешившись. Буксировать можно только специальный прицеп.

Законодатель попытался четко разграничить СИМ и мопед. К каждому из этих транспортных средств предъявляются собственные требования. Например, водитель мопеда должен иметь водительское удостоверение, а водитель СИМ — нет. Но провести четкую черту между СИМ и мопедами пока так и не удалось: решение этого вопроса оставлено на усмотрение сотрудника ДПС.