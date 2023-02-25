МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. К чему готовятся мировые центробанки, скупая золото — формируют запас на случай возвращения золотого стандарта или подушку безопасности, чтобы пережить надвигающийся кризис? Возможно, драгметалл внезапно подорожает? Назван источник нового суперкризиса. И это не США

2022-й стал тринадцатым годом подряд чистых покупок золота центральными банками. Более того, эти операции достигли 55-летнего максимума. Если же к приобретениям регуляторов приплюсовать надежные розничные инвестиции, то окажется, что мировой спрос на золото в прошлом году был самым высоким за десятилетие.

Три четверти этого спроса обеспечили развивающиеся страны, в структуре международных резервов которых традиционно велика доля иностранной валюты. Речь идет, по словам эксперта, о Турции, Китае, Индии, Египте, Катаре, Ираке, ОАЭ и Омане. Значит ли это, что они готовятся к подорожанию этого металла или даже собираются вернутся к золотому стандарту?

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

Эксперты напомнили, что изменения в политике центральных банков начались не в прошлом году, а после кризиса 2008 года. Для грамотных финансистов уже тогда было очевидно, что мировая валютная система вступает в фазу распада, потому что не может обеспечить функционирование сложившейся модели глобальной экономики, пояснил доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев.

Именно это стало триггером финансовых перемен, проявившихся позже, а вовсе не пандемия коронавируса и не специальная военная операция России на Украине.

"После кризиса 2008 года ни одна из развитых стран не продавала золото из своих резервов, кроме Германии, продавшей 45,8 килограммов, что на фоне резервов, превышающих 3,5 тысячи тонн, выглядит статистической погрешностью", — подчеркнул эксперт. Остальные и вовсе кардинально сменили тактику. Например, Швейцария в начале 2000-х продала половину своих золотых резервов (около тысячи тонн), а после 2008 года — ни грамма.

В настоящее время список десяти стран с максимальным объемом золотых резервов выглядит следующим образом: США, Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, Швейцария, Япония, Индия, Нидерланды. В совокупности им принадлежит около 70% глобальных золотых резервов. При этом развитые государства просто перестали свое золото продавать, а Россия, Индия и Китай — начали активно покупать. Держитесь от них подальше: какие валюты грозят проблемами владельцам

"Россия увеличила золотой запас почти в четыре раза, до примерно 2,3 тысячи тонн и почти достигли сталинского рекорда — 2,5 тысячи тонн", — рассказал Григорьев.

СПАСЕНИЕ ОТ ИНФЛЯЦИИ

Эксперты сомневаются, что страны, наращивая долю золота в резервах, лелеют мысль о возвращении к полноценному золотому стандарту. Все помнят, что у него были не только плюсы, но и минусы. К числу последних относят ограничение гибкости центробанков в формировании денежно-кредитной политики. Вряд ли регуляторы сейчас захотят с этим мириться — ведь у них должны быть развязаны руки при решении внутренних экономических проблем.

Несмотря на это, само золото как инструмент для инвестирования сохраняет свое значение, и его стоимость будет только расти, хотя и без значительных рывков. "Золото — это актив-убежище, эффективное средство хеджирования инфляции на долгосрочном горизонте", — убеждена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Именно инфляция более других причин стимулирует рост спроса на золото на фоне замедления мировой экономики. Ситуация не изменится и в текущем году — полагаться исключительно на ведущие мировые валюты, показавшие свою уязвимость и ненадежность, было бы неосмотрительно. И ведущие мировые державы это прекрасно понимают.

ЗОЛОТО — ЭТО СВОБОДА

У большинства из них уже нет доверия и к финансовым инструментам, порожденным современной экономикой. Мировые центробанки ожидают перемен, на фоне которых самым ликвидным товаром останется золото. Бумажные деньги, чеки, электронные деньги, криптовалюта — все это может лопнуть, как мыльный пузырь, в любой момент. На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте

"Наличие золота в банках обеспечивает суверенитет государства, и центробанки об этом заботятся", — уверен сооснователь Золотого Инвест Клуба Андрей Морозов. Он напомнил, что в этом году будет проведен эксперимент по реализации цифровой валюты. В первую очередь, это касается Китая. Сообщается, что подключатся несколько регионов России и некоторые другие страны.

Безусловно, развивать технологии, в том числе финансовые, необходимо. Но цифровая валюта при всех ее плюсах позволяет контролировать доходы и расходы любого ее владельца. Золото же позволит добиться настоящей независимости.

Более того, уже стало очевидно — страны Запада вскоре не смогут удерживать растущую долговую нагрузку. Возвращать долги они не захотят, да и не смогут, поэтому глобальная финансовая перезагрузка не за горами. Когда она наступит, те, у кого есть золотой запас, смогут идти собственным курсом. А остальные обречены платить по счетам пировавшего в кредит западного мира.