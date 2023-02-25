МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС зависит от множества факторов, но главные среди них инфляция, объем нефтяного экспорта, а также повышение акцизов на топливо внутри страны. Как сложится "ценовой пазл" в этом году, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Россиянам рассказали, как их могут обмануть при помощи нейросетей

Влияние первого фактора, по словам эксперта, наблюдается уже сейчас. Средняя цена топлива в последнее время поднимается в пределах квартальных показателей инфляции, поэтому стоимость бензина по итогам года уже можно спрогнозировать.

Если Россия, как и обещала, сократит экспорт нефти, это может увеличить предложение внутри страны. Это стимулирует спрос и снизит элемент непредсказуемости.

"Поэтому сильный скачок цен на топливо вряд ли возможен", — предположила экономист.

С другой стороны, никто не отменяет сезонных факторов — весной спрос на горючее растет за счет агропромышленного сектора, а НПЗ часто становятся на плановый ремонт. При совпадении этих факторов может сформироваться дефицит, в этом случае цены могут вырасти, заключила она.