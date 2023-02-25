МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Если вы стараетесь придерживаться здорового образа жизни, почаще вспоминайте весной об исконно русском суперфуде — свекле: она сама и блюда из нее чрезвычайно полезны во время сезонного авитаминоза, рассказал агентству "Прайм" врач эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

При слове "суперфуд" многие представляют редкие и дорогостоящие продукты, такие как семена чиа и ягоды годжи: они стали популярными за счет активного маркетинга. Но в традиционной русской кухне есть не менее полезные и при этом очень недорогие аналоги, содержащие огромное количество витаминов, минералов и полезных веществ.

В список суперфудов входит доступный каждому продукт — свекла.

"Она насыщает организм полезными веществами, улучшает пищеварение, помогает стабилизировать артериальное давление", — пояснил Ирышкин.

Свекла содержит фолиевую кислоту, витамины B6, марганец. А ее пищевые волокна служат питанием для микрофлоры кишечника.

Этот овощ одинаково полезен как в сыром, так и вареном виде — в салатах, смузи и соках, перечислил он.

Конечно, похудеть от "волшебной" еды невозможно, это потребует комплексных мер. Для России правильным будет северный тип питания, предполагающий употребление локальных продуктов. Например, семена льна, которые содержат клетчатку и полиненасыщенные кислоты, станут хорошей альтернативой семенам чиа. Полезны мед, кедровые орехи, урбеч, греча. А любой суперфуд — лишь дополнение к здоровому рациону и разумным физическим нагрузкам, заключил Ирышкин.