МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На начало марта курс российской валюты под давлением трех негативных факторов снизится до отметки в 80 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Названа валюта, способная повернуть мировую рецессию вспять

"Неделя с 20 по 24 февраля была неудачной для российской валюты. Острая фаза ее ослабления началась с конца ноября 2022 года. По настоящее время рубль остается под давлением против всех основных валюты торгующихся на Мосбирже. На момент написания обзора пара доллар/рубль повысилась на 1,53 процента, до 75,43 рубля, евро/рубль — на 0,88 процента, до 8о рублей, юань/рубль — 1,30 процента, до 10,90 рубля", — отметил он.

Негативными факторами для нацвалюты остаются дефицит бюджета, снижение предложения экспортной выручки и возросшие геополитические риски. Страны Запада на этой неделе активно заявляли о новых санкциях против России.

"Вышеперечисленные факторы продолжат оказывать давление на рубль на неделе с 27 февраля по 3 марта". — прогнозирует Антонов.

В пятницу, после праздничного дня 23 февраля, торги открылись ростом иностранных валют, но рубль быстро перехватил инициативу. Сил хватило на три часа: к открытию американской сессии курс доллара повышался до 76,36 рубля, курс евро — до 80,77 рубля, курс юаня — до 11,03 рубля.

Резкое ослабление российской валюты было вызвано новыми санкциями против России со стороны Британии и США, добавил он.

Великобритания ввела санкции против руководства "Росатома", "Ростеха", "Газпрома" и четырех банков. Санкции США против РФ затронут свыше 200 физических и юридических лиц. "Для валютного рынка санкции — привычное дело. Пройдет неделя и о них уже забудут. Просто валютный рынок сейчас тонкий во время длинных выходных, поэтому наблюдаются резкие ценовые колебания на пониженных объемах", — объясняет ситуацию эксперт.

Промежуточными целевыми уровнями для иностранных валют выступали 76 рублей за доллар, 81,5 рубля за евро и 11 рублей за юань. Ключевые уровни по основным парам находятся выше на 5% от текущих курсов. С 27 февраля рост котировок будет сдерживаться продажей валютной выручки экспортерами для налоговых выплат 28 февраля, прогнозирует аналитик. "Весну рубль встречает в глубокой депрессии. На фоне дефицитного бюджета сохраняется высокие риски по доллару взять уровень 80 рублей", — резюмирует он.