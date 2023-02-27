МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Нидерланды и Япония могут присоединиться к ограничению экспорта технологий в Китай, как предлагают США. В этих странах находятся ключевые поставщики оборудования для производства полупроводников. Как это отразится на китайской и мировой экономике и грозит ли нам глобальный коллапс цифрового мира? Назван источник нового суперкризиса. И это не США

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Причины нынешнего противостояния Вашингтона и Пекина становятся яснее, если обратиться к истории вопроса.

Прорыв в межправительственных взаимоотношениях двух стран после визита президента Ричарда Никсона в феврале 1972 году стал первой ступенью к тем высотам в ИТ-секторе, которых достигла КНР. "Благодаря кооперации с американскими индустриальными конгломератами Китай сделал гигантский скачок от сельскохозяйственного сообщества к постиндустриальному — и это на глазах всего одного поколения", — заявил доцент Государственного университета управления Вадим Жуков.

Япония, Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Филиппины тоже пережили "экономическое чудо", основанное на кооперации с американскими корпорациями.

Однако страны, быстро разбогатевшие на сотрудничестве с заокеанским партнером, стали от него сильно зависеть. Дело в том, что программы по привлечению в американскую систему образования одаренной молодежи из Азии, гранты зарубежным НИИ позволили аккумулировать в Штатах основную часть научного потенциала, при этом удачно завязав на себе основные производственные циклы, хаотично раскиданные по планете.

Теперь времена изменились. Последние несколько лет противостояние США и Китая усиливается.

"Противоречия, копившиеся десятилетиями, все интенсивнее переходят в фазу открытого противоборства. Идет борьба за освоение многомиллиардных бюджетов по созданию скоростных интернет-сетей 5G", — отметил Жуков.

Белый дом развернул настоящую кампанию по дискредитации китайских производителей, американские компании ищут новые производственные площадки.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

Беда в том, что высокотехнологичный рынок поистине глобальный, и в одиночку на нем ничего не могут изменить даже США. В Китае находится 37 процентов мировых запасов редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма). Cегодня Пекин контролирует 95 процентов их мировой добычи, а без этой добычи, по мнению Жукова, можно "смело попрощаться с современной полупроводниковой техникой".

"Объемы и глубина кооперации в ИТ между США и Китаем настолько существенны, что полномасштабное противостояние двух стран может привести к всеобщему коллапсу цифрового мира, что в наше время сравнимо с глобальной катастрофой", — признал эксперт. Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

А без участия Нидерландов, которые обладают монополией на некоторые уникальные технологии, введение США ограничений на поставки оборудования в Китай "попросту бессмысленно".

Не менее важная роль и у России. По словам профессора кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексея Юрасова, рынок сапфировых подложек, которые абсолютно необходимы для полупроводниковой промышленности, на 80 процентов контролирует наша страна. Заменить эти подложки практически нечем.

Рынок редкоземельных элементов, которые нужны для травления микросхем, также находится в руках Москвы.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ ВАШИНГТОН

У всех участников этого глобального рынка свои интересы. Нидерланды, которые в отличие от США и Японии, не стремятся во что бы то ни стало ограничить развитие Китая, опасаются, что их производители могут пострадать от потери этого рынка, рассуждает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Однако, по мнению эксперта, есть все основания предполагать, что администрация президента США Джо Байдена будет и дальше проявлять настойчивость. В конце концов, она добьется согласия на введение ограничений от одного из своих самых главных союзников в Европе. Для американского лидера это принципиальный вопрос. Он неоднократно говорил о необходимости данного шага для того, чтобы не допустить усиления Китая, в частности, появления у него передовых видов вооружения.

Кроме того, Белый дом рассчитывает, что в страну вернется часть производства полупроводников, ведь китайские компании неизбежно утратят часть американского и глобального рынка. В результате у Вашингтона появятся дополнительные рычаги экономического влияния на ситуацию в мире.

ПОСТРАДАЮТ ВСЕ

В этом случае ситуация на рынке полупроводников изменится для всех. Китайские производители пострадают от введения ограничений. Последствия ощутят и их партнеры. В случае технологической блокады Китая сократится и экспорт полупроводниковой продукции, в том числе в Россию, которая за 2022 год нарастила импорт китайских чипов. На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте

Шаги, предпринимаемые США, в краткосрочном периоде приведут к росту спроса и цены на оборудование и дефицитные комплектующие, а в долгосрочном — к росту технологического отставания отрасли, предположил председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов.

По словам Жукова, обострение конфликта уже привело к росту цен на вторичном рынке оборудования. Технологическая блокада КНР негативно повлияла и на российские планы по развитию производства полупроводников.

"Таким образом, расплачиваться за все издержки, связанные с разрывом существующих производственных цепочек и построением новых, будет, как всегда, конечный потребитель", — посетовал он.

Конечно, любые изменения рынка полупроводников и микрочипов можно расценивать как новые возможности для небольших компаний и разработчиков. С другой стороны, экспортные ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в КНР, которые планируют США, Нидерланды и Япония, могут нанести непоправимый ущерб не только китайской, но и мировой экономике, убеждены эксперты.