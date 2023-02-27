МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. За курение в собственной квартире россиянам может грозить штраф, если соседи напишут заявление, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Названы три самых действенных способа бросить курить

"Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие, но и члены семьи курильщика, соседи", — пояснила она.

Дело в том, что табачный дым легко распространяется по помещениям многоквартирного дома по общим системам вентиляции. В связи с редким техническим обслуживанием этих систем вытяжка воздуха затруднена и запах попадает в соседние квартиры. Так соседи становятся жертвами чужих пагубных привычек. Для защиты своего здоровья они вправе обратиться к участковому уполномоченному.

Понадобится собрать доказательства, что запах идет именно из конкретной квартиры и причиняет вред здоровью других жильцов соседних. Если факт курения докажут, нарушителя могут привлечь административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей.

Запретить курить дома могут и те, кто проживает в квартире совместно с курильщиком. Более того, у них они могут претендовать на возмещение морального вреда.

"Важно знать, что уже более года запреты распространяются не только на табачные изделия, но и на другие способы курения: потребление никотиносодержащей продукции (жидкости, соли) и использование кальянов", — подчеркнула Кудерко. Употребление такой продукции так же жестким под ограничением.