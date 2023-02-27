Юрист Кудерко: россиян могут штрафовать за курение в квартире по заявлению соседей
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. За курение в собственной квартире россиянам может грозить штраф, если соседи напишут заявление, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
"Государственная политика по защите населения от вреда табачного дыма направлена на сокращение вреда здоровью, в том числе, пассивных курильщиков. К их числу относятся не только случайные прохожие, но и члены семьи курильщика, соседи", — пояснила она.
Дело в том, что табачный дым легко распространяется по помещениям многоквартирного дома по общим системам вентиляции. В связи с редким техническим обслуживанием этих систем вытяжка воздуха затруднена и запах попадает в соседние квартиры. Так соседи становятся жертвами чужих пагубных привычек. Для защиты своего здоровья они вправе обратиться к участковому уполномоченному.
Понадобится собрать доказательства, что запах идет именно из конкретной квартиры и причиняет вред здоровью других жильцов соседних. Если факт курения докажут, нарушителя могут привлечь административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей.
Запретить курить дома могут и те, кто проживает в квартире совместно с курильщиком. Более того, у них они могут претендовать на возмещение морального вреда.
"Важно знать, что уже более года запреты распространяются не только на табачные изделия, но и на другие способы курения: потребление никотиносодержащей продукции (жидкости, соли) и использование кальянов", — подчеркнула Кудерко. Употребление такой продукции так же жестким под ограничением.
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