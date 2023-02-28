МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ставки по вкладам и кредитам зависят от множества факторов, главный из которых — ключевая ставка, по итогам мартовского заседания Центробанка она может вырасти, а это, в свою очередь, повлияет на условия банковских продуктов, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Эксперт рассказал, как ставка ЦБ влияет на проценты по кредитам

Она напомнила, что в начале 2021 года ключевая ставка составляла 4,25 процента, а средняя максимальная ставка по вкладам — 4,5 процента. За 2021 год ключевая ставка выросла до 8,5 процента, а ставка по вкладам — до 7,7 процента.

В последние недели ЦБ фиксирует рост инфляционных рисков, связанных прежде всего с ослаблением рубля и бюджетными расходами, опережающими сезонность.

"Поэтому не исключено, что на заседании 17 марта регулятор повысит ключевую ставку с 7,5 процента до восьми процентов. Банки затем могут повысить процентные ставки по вкладам и кредитам. Поэтому сейчас можно разместить свободные средства на накопительном счете или на вкладе на месяц, а в марте, возможно, получится оформить вклад с более выгодной процентной ставкой", — пояснила она.

Если принимается решение о получении кредита, то, вероятно, есть смысл ускорить рассмотрение этого вопроса. Ставки по ним менее подвержены влиянию сезонных факторов, но вслед за повышением ключевой ставки деньги взаймы тоже могут подорожать. Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

Кроме того, банки могут реагировать на изменение баланса ликвидности в банковском секторе. Например, в периоды, когда растет спрос на наличные со стороны населения, банки могут предлагать повышенные ставки по вкладам. И наоборот, значительный приток бюджетных средств на банковские счета может привести к уменьшению процентных ставок по вкладам населения.

Процентные ставки по вкладам, как правило, незначительно растут перед новогодними праздниками, когда траты населения повышаются и уменьшается склонность к сбережению. Некоторые банки предлагают повышенные ставки по вкладам перед праздниками (9 мая, 4 ноября и другими), а также весной. Процентные ставки по вкладам на более длительные сроки (два-три года) обычно меняются не так существенно, заключила она.