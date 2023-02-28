МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. С 1 марта жарить шашлыки на даче станет проще — расстояние от мангала до построек, прописанное в действующем законодательстве, будет уменьшено с 50 до пяти метров. Меняются и требования к расположению прочих источников огня, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Дачников предупредили о новых правилах, которые уже вступили в силу

К началу активного дачно-шашлычного сезона законодатель пошел навстречу дачникам и сократил ранее существовавшие нормативы. Начиная с 1 марта 2023 года расстояние от источника открытого огня на участке до строения сокращено в десять раз. Сжигать мусор и остатки листвы можно будет на расстоянии 15 метров от построек, а если жечь в жаропрочной емкости, то расстояние можно сократить вдвое — до 7,5 метров.

"Послабление правил не означает снижение контроля за соблюдением противопожарных требований, однако дает большую возможность для законопослушного поведения и сознательного соблюдения требований закона", — считает Кудерко.

Дело в том, что стандартный участок — шесть соток земли, и он не всегда правильной формы. На таком участке практически невозможно было выдержать прежние нормативы.