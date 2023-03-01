МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Количество получателей социальных выплат, их размер и порядок начисления постоянно меняются: март этого года не станет исключением, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Названа доплата, которую получат некоторые россияне с 1 марта

Он напомнил, что размер большинства соцвыплат в 2023 году был уже проиндексирован почти на 12 процентов, "что повысило финансовые возможности их получателей".

Также юрист отмечает следующие изменения:

— с 1 марта для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнет применяться российское законодательство об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также об обязательном медицинском страховании неработающего населения. Таким образом, жители новых регионов начнут получать все предусмотренные российским законодательством пенсии и пособия;

— в два раза повысятся выплаты пенсионерам, которые достигли 80 лет: с 7,5 до 15,1 тысячи рублей. Перерасчет произойдет в автоматическом режиме и пожилым людям будут доступны уже новые суммы;

— дополнительные выплаты начнут получать работники медицинских учреждений первичного звена здравоохранения. Доплаты составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от характера выполняемой работы и должности; Россиян научили, как бесплатно лечиться в платных клиниках

— расширяется список технических средств реабилитации (например, он дополнен современными электронными средствами ориентации), доступных по электронным сертификатам, с помощью которых лица с инвалидностью могут их приобретать;

— расширяются трудовые гарантии для работников-вахтовиков. С 1 марта работодатель будет обязан оплачивать проезд вахтовика от пункта сбора до места проведения работ и обратно.

"В целом, можно констатировать дальнейшую тенденцию на социальную поддержку людей с небольшими доходами, а также работников со сложными условиями труда, чьи профессии востребованы обществом", — резюмирует Соловьев.