МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Telegram — довольно безопасный мессенджер, вероятность просмотра сообщений кем-то еще все же существует. На что обратить внимание при подозрении, что третьи лица получили доступ к учетной записи и читают переписку, рассказал "Прайму" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. Последний шанс: США нашли технологии, способные поработить мир

Первым звонком о наличии несанкционированного доступа может стать тот факт, что вам приходят уведомления о сообщениях на устройство и быстро исчезают.

"Такое возможно, когда пользователь удаляет свое сообщение. Однако если вы зайдете в чат с вашим контактом и увидите, что сообщение уже прочитано — стоит задуматься", — предупредил эксперт.

Чтобы проверить, кто имеет доступ к вашему Telegram-аккаунту, нужно зайти в "Настройки — Устройства — Активные сеансы". По словам Степанова, Telegram записывает все данные обо всех устройствах, через которые авторизуется пользователь.

Специалист также настоятельно посоветовал установить код-пароль для входа в Telegram, а на айфонах — Touch ID или Face ID. А дополнительную безопасность может обеспечить включение двухфакторной аутентификации.