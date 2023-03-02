МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. За последний год в мировой экономике сформировался целый комплекс беспрецедентных рисков: запал "постпандемийного" восстановления утратил силу, зато добавилась глобальная инфляция, которой не было на протяжении четырех десятилетий, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Апокалипсис не сегодня. Аналитики подвели итоги года в российской экономике

Ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на рост цен снизило глобальную экономическую активность и обусловило новые потрясения на международных финансовых рынках, поясняет он.

Валюты многих развивающихся стран девальвировали по отношению к доллару США, что, по словам экономиста, создало дополнительные риски для стран-импортеров в условиях, когда их внешний долг остается стабильно высоким.

"Нынешнее шоковое состояние мировой экономики усугубляется тем, что сегодня стресс испытывают экономики как развивающихся, так и развитых стран", — указывает Смирнов.

Рост ВВП США и стран Евросоюза ослаблен высокой инфляцией и энергетическим кризисом, связанным с антироссийскими санкциями.

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Высокая степень недоверия к институтам глобального регулирования, в частности, к Всемирной торговой организации обусловлена, по мнению специалиста, "отсутствием у них ресурсов и инструментов для преодоления сложившихся сбоев". В международной торговле нарушения, спровоцированные пандемией коронавирусной инфекции, в настоящее время жестко усиливаются торговым протекционизмом. А это дополнительный фактор для глобальной инфляции.

Экономист предупредил, что в 2023 году не следует ожидать начала восстановления мировой экономики — сохраняются проблемы с продовольственной безопасностью, напряженность с трансграничными поставками и финансовой стабильностью. В этих условиях денежно-кредитная политика стран будет оставаться жесткой, что сохранит риск тенденций глобальной стагфляции.

По мнению Смирнова, сложившиеся "болевые точки" мировой экономики вряд ли можно компенсировать неограниченным фискальным и монетарным стимулированием, в частности, посредством повышения процентных ставок. Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

"Гораздо более значимым является перезапуск международной торговли и ликвидация узких мест в глобальных цепочках создания стоимости. Чтобы снизить давление инфляции, необходима более четкая координация мер на уровне бюджетной и денежно-кредитной политики", — подытожил эксперт.