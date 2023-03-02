МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Часть документов, связанных с трудовой деятельностью, теперь будут полностью электронными без дублирования на бумаге. При этом требования к ним приведены к единому стандарту, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов. Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта

С первого марта в силу вступили положения Приказа Минтруда, устанавливающие единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой, которые теперь оформляются в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Вот их перечень:

⎯ Документы, связанные с приемом на работу. Это трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, локальный нормативный акт, заявление работника о продлении срока действия срочного трудового договора, соглашение сторон о продлении действия срочного трудового договора;

⎯ Документы, связанные с организацией рабочего времени и времени отдыха, например, согласие или отказ работника о выполнении им дополнительной работы, согласие работника на привлечение его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Туда же относятся заявления работника о переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок, замене части "дополнительного" отпуска на деньги или предоставлении отпуска без сохранения зарплаты;

⎯ Документы, связанные с вопросами материальной ответственности работника: соглашение о материальной ответственности, специальный договор о вверении работнику ценностей, договор о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, объяснение для установления причины возникновения ущерба обязательство о добровольном возмещении ущерба; Россиянам рассказали о введении новых трудовых книжек с 2023 года

⎯ Документы, связанные с порядком оплаты труда. В том числе, заявление работника о производстве оплаты труда в иной форме, сообщение работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты, извещение работодателя о приостановке работы до выплаты задержанной суммы, уведомление о готовности произвести выплату задержанной заработной платы, соглашение сторон трудового договора о размере возмещения расходов;

⎯ Документы, связанные с вопросами охраны труда;

⎯ Документы, связанные с образованием работника;

⎯ Документы, связанные с социальным партнерством в сфере труда;

⎯ Документы, связанные с индивидуальными трудовыми спорами;

⎯ Документы, связанные с получением и обработкой персональных данных работника; В Минцифры рассказали, как можно подтвердить личность в бытовых ситуациях

⎯ Документы, связанные с вопросами изменения условий трудового договора, а также прекращения трудовых отношений.

Перечень таких документов является открытым.

Положения о возможности оформления документов в электронном виде без дублирования на бумажном носителе не применяются к трудовым книжкам, актам о несчастном случае на производстве, приказам об увольнении и журналам инструктажей по охране труда.

Приказ формирует и стандартизирует список требований к электронным кадровым документам. Однако они не распространяются на те, что были оформлены до 1 марта 2023 года, заключил юрист.