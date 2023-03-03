МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Биржевую теорию "улыбки доллара" можно объяснить просто — он рад тому, что экономика США всегда в выигрыше, даже если для этого нужно разорить слабые страны. А как это отражается на России? Последний шанс: США нашли технологии, способные поработить мир

Понятие "улыбка доллара" придумал в начале 2000-х годов экономист из Morgan Stanley Стивен Джен. Оно популярно объясняет, как ведет себя американская валюта в разные периоды времени. Укрепляется доллар в двух случаях: если экономика США сильная, а Федрезерв проводит "ястребиную" политику, повышая ставки и, напротив, если мировая экономика испытывает трудности.

В первом все логично — чем Америка сильнее, тем доллар крепче. А во втором случае укрепление обусловлено бегством от риска. Инвесторы стремятся сберечь свои деньги, переведя их в американские гособлигации. На это требуются доллары, которые ФРС начинает активно печатать. Они до сих пор считаются самой надежной валютой, в которой лучше всего переживать любые катаклизмы.

Когда все хорошо, доллары растекаются по миру — инвесторы стремятся на них заработать, вкладывая в рисковые активы. Именно так работает "амероцентричная" экономика: дает заработать в лучшие времена и выкачивает нажитое во время невзгод. Сама же она по определению не страдает.

Подтверждение теории наблюдалось во время финансового кризиса 2007 года. Тогда с началом рецессии доллар сильно вырос. В конце 2009 года началось восстановление, и инвесторы обратили внимание на рисковые активы. Доллар начал слабеть. Однако затем он снова начал расти в цене на фоне роста ВВП США и ожидания монетарного ужесточения.

Схожая ситуация наблюдалась и с начала 2022 года: слабый глобальный рост и риски рецессии привели к бегству инвесторов в "американца". Осенью он начал дешеветь на всеобщем оптимизме, а затем, в феврале 2023 года, вновь пошел в рост. Рынок осознал, что предупреждения ФРС об инфляции — не "пустышка", и скорого снижения ставок не будет. Прочие валюты, включая британский фунт и японскую иену, тут же начали падать к доллару.

ЗЕРНО ИСТИНЫ

Зерно истины в этой теории есть, уверены эксперты. "Любая модель является упрощением, но в целом, действительно, доллар укрепляется, когда экономика США растет и ФРС поднимает процентные ставки, а также во времена кризисов и турбулентностей, когда инвесторы используют его как защитный актив", — отметил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

"Справедливо, что при медленном росте в США (скорее даже при низкой волатильности темпов роста) и уверенном состоянии глобальной экономики доллар слабеет за счет перетока инвестиций в активы в других валютах. Они дают большую доходность в периоды стабильности", — указал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир и инвестиций" Евгений Миронюк.

Однако абсолютизировать идею Стивена Джена не стоит. Дело в том, что динамика ВВП — сильно запаздывающий показатель. Даже предварительная оценка за предыдущий квартал появляется с опозданием около месяца. А вторая и третья могут существенно корректировать первую. Таким образом, данные об истинном состоянии дел в экономике мы получаем с лагом в несколько месяцев. К этому моменту все может кардинально измениться.

КОМУ ОН УЛЫБНЕТСЯ

В 2023 году важнейшей для состояния экономики США и курса доллара становится возможность обуздать инфляцию и не растерять при этом экономический рост. Сейчас, несмотря на то, что данные указывают на дальнейшее ускорение инфляции, рынки все же сходятся во мнении, что сильные макроданные, а также риск рецессии в США приведут к тому, что ФРС постепенно свернет "ястребиную" активность. Это приведет к замедлению инфляции и снижению стоимости кредитов.

Тем не менее, Федрезерв пока еще считает необходимым дальнейшее повышение ставок (консенсус ожидает +25 б.п. в марте) и не готов понижать ставки до 2024 года (против чего рынок ставил весь январь). Это объясняется тем, что экономическая активность замедляется, а доходы крупнейших корпораций падают. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

С учетом этого вероятно, что первая половина года будет сложной для экономики страны. Ожидается снижение прибылей компаний индекса S&P500, большинство из которых транснациональные, а часть — полностью иностранные. А значит и глобальный экономический рост будет неустойчивым.

"В этой ситуации доллар (в том числе согласно теории "улыбки") может укрепляться, проявляя себя как защитный актив", — прогнозирует Миронюк.

Во второй половине года прибыль компаний может начать расти, а показатели роста ВВП США обретут наконец стабильность. Это может способствовать началу перетока инвестиций из долларовых активов на другие рынки (в том числе развивающиеся) и ослаблению доллара к корзине основных мировых валют.

Но это лишь теория: на практике курсы валют подвержены влиянию множества факторов, среди которых основное значение придают геополитике. А ее очень сложно прогнозировать. "Но все же, скорее всего, можно говорить о том, что в 2023 году доллар имеет куда меньше шансов на укрепление, чем в ушедшем 2022 году", — считает Маслов.

ГРИМАСЫ РУБЛЮ НЕ ПОМЕХА

"Улыбка доллара" может нанести ущерб слабым экономикам — при сильном долларе нагрузка на их бюджет усиливается, ведь их долги номинированы в американской валюте. При этом США, как пылесос, высасывают все их долларовые запасы, и денег на импорт уже не хватает. А это значит, нет и развития.

Но к России это не относится. В оценке влияния каких бы то ни было гримас доллара на рубль эксперты сходятся: оно будет малозначимым. Намного важнее для российской валюты сокращение экспорта энергоносителей и очередное искривление торгового баланса — на сей раз в пользу импорта.

"Пара доллар-рубль сейчас целиком находится во власти новостного фона и словесных интервенций, денежных потоков в/из России, фактора валютных интервенций и, в последнюю очередь, российской макроэкономики", — считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов "Цифра брокер" Максим Чернега. Внешние экономические факторы, если и оказывают влияние, то крайне скромное.