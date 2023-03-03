МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Клиентам российских банков, чьи приложения были удалены из американских магазинов AppStore и Google play лучше не трогать ту версию "банка в кармане", которая уже установлена на телефоне, рассказал агентству "Прайм" директор центра информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич. Приложения "Тинькофф-банка" пропали из App Store

Решение проблемы удаленных приложений зависит от операционной системы (ОС), на которой работает ваш смартфон, отметил специалист.

"Для Android в большинстве случаев вы можете скачать приложение с официального сайта самой финансовой организации. Многие компании уже позаботились об этой возможности и успели ее реализовать. Кроме того, вы можете найти приложение в альтернативных магазинах", — пояснил Гулевич.

Однако он напомнил о правилах безопасности в таких ситуациях: стоит доверять только проверенным магазинам, например, можно воспользоваться отечественном магазином приложений RuStore. При скачивании с любого сайта убедитесь, что он не фишинговый.

"Если же вы являетесь владельцем iPhone, то постарайтесь не удалять на смартфоне уже установленную версию приложения. Большинство компаний, приложения которых были удалены из AppStore, продолжают их поддержку", — рассказал специалист. Скачанные приложения "Тинькофф" продолжат работать

Он отметил, что защитить от случайного удаления любых ваших приложений со смартфона поможет создание их регулярных бэкапов на ваш компьютер. Для этого можно воспользоваться, к примеру, приложением iMazing, советует собеседник. При случайном удалении приложения или, например, покупке нового iPhone, вы сможете перенести из бэкапа с компьютера свое приложение на смартфон. В этом случае принципиально, чтобы учетная запись Apple ID на всех устройствах была одинаковая.

Приложения многих российских компаний были удалены из американских магазинов приложений AppStore и Google play. В частности, после объявления Западом в конце февраля новых санкций против России, доступа к App Store лишились приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Левобережный", СДМ-Банка и Металлинвестбанка и "Тинькофф-банка".