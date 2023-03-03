МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Любые сообщения, в которых нам обещают доллар по 200 рублей или прочие подобные фантастические цифры, основаны на прогнозных моделях: они тщательно проработаны, но не учитывают многих факторов, которые в условиях нынешней нестабильности определяют курсы валют, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

Прогнозная модель курса доллара к рублю учитывает фундаментальные данные и предсказывает курс валюты, пока модель рабочая. Любой прогноз строится, опираясь на прошлое, которое уже случилось и отработано рынками, и частично захватывает инсайд, который включен в последние котировки.

"Цена будет двигаться по такой модели, если регуляторы не предпримут активных действий для сглаживания резких колебаний, когда на рынке возникает детерминированный хаос. Также невозможно учесть в прогнозах все будущие геополитические факторы и предсказать поведение участников рынков", — подчеркнул он.

Теоретически рубль действительно может резко ослабнуть относительно доллара — подобное мы наблюдали год назад после усиления геополитической и экономической напряженности. Но тогда же мы видели и действия Банка России, направленные на предотвращение обвала. Регулятор блокировал нерезидентов, поднял ключевую ставку сразу до 20 процентов, запретил короткие позиции. На покупку валюты была введена комиссия до 30 процентов. Снимать валюту в банках было нельзя.

Сейчас время перемен в мире и на рынке, а также повышенной волатильности и решительных действий регулятора. Поэтому любую модель лучше рассматривать с точки бифуркации, где цена может резко вырасти или упасть. Именно из-за действий регулятора и своевременного ограничения спекулянтов часто прогнозы не сбываются. Торгуешь на бирже по одним правилам, а они могут в любое время измениться, заключил Антонов.