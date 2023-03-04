МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу, каждому работающему гражданину предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, но не все знают, что в ряде случаев можно оформить еще и дополнительные отгулы, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Стоит помнить, что можно получить денежную компенсацию или дополнительный выходной день за переработку, выход на работу в праздники и выходные. Так, в случае сверхурочной работы предоставляется дополнительное время отдыха, но не более того, чем было отработано "сверху", разъяснила специалист.

"Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается. Если работник предпочтет выбрать выходной, то он получит одинарную оплату и неоплачиваемый отгул", — заявила Краснянская.

Трудовой кодекс предусматривает дополнительный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. По словам юриста, работники до 40 лет имеют право на на один рабочий день раз в три года; работники, достигшие 40 лет, — на один день раз в год. При этом надо предоставить справку о посещении врача.

"Работники за пять лет до наступления пенсионного возраста, либо получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год для прохождения диспансеризации", — заверила Краснянская. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

Она также напомнила, что доноры освобождаются от работы в день сдачи крови, а также в день медосмотра, связанного с этим мероприятием. Им также положен дополнительный выходной, которым можно распоряжаться как угодно, например, присоединить его к отпуску. Это право сохраняется за донором в течение года.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц полагаются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. При этом оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка. Еще таким людям полагается дополнительный отпуск до 14 календарных дней без сохранения зарплаты.