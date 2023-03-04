МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Весной некоторые продовольственные товары начинают дешеветь: это касается ряда овощей и фруктов, которые лежат в торговых сетях на видном месте и с хорошей скидкой. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

В конце прошлого года СМИ сообщали, что Минсельхоз ожидает в 2023-м году стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Однако некоторые продукты весной традиционно дорожают, например, те же фрукты и овощи. Но это не касается прошлогоднего урожая — его как раз нужно поскорее продать, пока он имеет товарный вид.

То же касается зерновых, которыми, по словам эксперта, насыщен отечественный рынок. Однако если цена в России падает, то растет экспорт. Поэтому руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. Цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

"В доступности продуктов питания в первую очередь заинтересовано государство, поскольку от этого зависит общественная безопасность страны. Так что резких скачков не допустят — для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления", — указал специалист.

А вот ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию, по мнению эксперта, не представляется возможным. Россия по-прежнему зависима от импортных поставок. Исключение — мясо свинины, которое отечественные производители производят в достаточном объеме. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

Экономист напомнил, что поголовье крупного рогатого скота ежегодно сокращается с 1990-х годов. "Мы практически должны полагаться на импортную продукцию, которая дешеветь не будет", — предупредил он.

Производство мяса птицы также завязано на поставки инкубаторных яиц. Этот товар на 80 процентов — чистый импорт, еще 20 процентов получают от кур-несушек, которые поступают из-за рубежа. Таким образом, зависимость от импорта велика и здесь.