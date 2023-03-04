МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбалансированная и разнообразная диета важна для всего организма. Однако существуют продукты, богатые витаминами и минералами, которые особенно полезны для глаз, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

По ее словам, антиоксидантные витамины и минералы А, С, Е, цинк, а также Омега-3 могут снижать риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Важно получать эти вещества из пищи, а не в виде добавок.

"К продуктам, богатым витамином А, относятся морковь, абрикосы, дыня, манго, болгарский перец, шпинат, сладкий картофель. Следует обратить внимание и на продукты, содержащие лютеин, зеаксантин. Это брокколи и другие виды капусты, кукуруза, яйца, нектарины, апельсины, шпинат, кабачки", — перечислила врач.

Витамин С содержат фрукты, картофель, брокколи, болгарский перец, шпинат, клубника, помидоры, белокочанная и брюссельская капуста. Растительные масла, орехи, листовые зеленые овощи, крупы из цельного зерна являются источниками витамина Е. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

"Цинк можно получить с красным мясом, птицей, устрицами, обогащенными злаками, фасолью, нутом и орехами. Для зрения среди Омега-3 жирных кислот особенно важна докозагексаеновая кислота. Она есть в льняном семени и льняном масле, рыбе холодных морей, грецких орехах", — рассказала доктор.

Нет точных цифр, сколько именно этих питательных веществ нам необходимо потреблять, чтобы помочь предотвратить проблемы с глазами. Основные рекомендации — есть не менее пяти порций фруктов и овощей в день, добавлять в блюда различные масла и семечки, включать в рацион рыбу, желательно два раза в неделю, заключила диетолог.