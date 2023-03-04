МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Нехватка и подорожание овощей в Европе обусловлены целым рядом причин — от реальной экономики до политики и банальной спекуляции. И если информационный шум вскоре сойдет на нет, то глобальные факторы никуда не денутся. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

С нехваткой и подорожанием овощей столкнулись многие страны мира. Особенно сложная ситуация в Великобритании: торговые сети там вынуждены даже вводить лимит на продажу этой продукции. Так, популярный дискаунтер Lidl решил продавать по три перца, огурца или помидора в одни руки. Следующий шаг — еда по талонам, как в Советском союзе во времена дефицита.

В континентальной Европе дела обстоят лучше, однако цены подскочили и там. Даже в традиционно теплых странах — Испании или Италии — овощи и фрукты дорожают буквально каждую неделю. В конце прошлого года продуктовая корзина в Испании подорожала на 15,7 процента — это рекорд с середины 90-х.

Вообще зимой овощи всегда стоят дороже. Однако в этом году из-за стечения огромного количества негативных обстоятельств рост цен побил все рекорды.

Многие указывают на неурожай на юге Европы и Северной Африки — дескать, из-за холода помидоры не уродились. Но дело не только в погодных катаклизмах: свежие овощи в зимнее время в Европе всегда выращиваются в парниках или поставляются из-за рубежа.

И тут включаются законы экономики. Тепличное хозяйство — очень энергоемкое производство. А с учетом серьезного энергетического кризиса, от которого страдает вся Европа, себестоимость производства овощей сильно выросла. Это и отразилось на отпускной цене. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

"Высокая стоимость овощей повлияла на объемы закупок со стороны ритейлеров. Причем в Великобритании, в отличие от континентальной Европы, слабо развита торговля на фермерских рынках, значит, нет и конкуренции", — пояснил профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Проблемы Соединенного Королевства во многом обусловлены выходом из Евросоюза: поставки сельхозпродукции при новых таможенных барьерах производителям невыгодны. Кроме того, тарифы на газ и электричество взлетели в несколько раз, поэтому фермеры вынуждены сокращать число теплиц. Для страны, зависящей от импорта продовольствия, эта "гремучая смесь" стала катастрофой. К причинам удорожания добавилась и логистика. Энергетический кризис повысил стоимость нефтепродуктов и перевозок. Кроме того, фуры из Азии теперь едут дольше, чтобы обойти Россию. Это усложняет поставки дешевых китайских овощей и фруктов.

По мнению экономиста Егора Клопенко, на рынок повлияли не только климатические и логистические проблемы, но и землетрясение в Турции. Непонятно, что теперь будет с поставками — как минимум, ждут задержки грузоперевозок.

Овощной ажиотаж подогревается спекулятивными действиями продавцов, которые решили заработать на скачке цен. По подсчетам эксперта, спекуляции вносят не менее 50 процентов в рост цен в Европе.

ИСТЕРИКА У БЕДНЫХ И БОГАТЫХ

Однако катастрофических изменений в экономике все же не произошло, сходятся во мнении экономисты. Поэтому удорожание во многом смысле обусловлено психологическими факторами. Новостной негатив взбудоражил общественность и усилил инфляционные ожидания, что спровоцировало ажиотажный спрос на продукты. Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

"Мы в очередной раз наблюдаем эффект Гиффена, который, кстати, и родился на основе изучения поведения потребителей картофеля в бедных кварталах Лондона. История повторяется!" — уверена Сорокина.

По ее мнению, переполох с нехваткой овощей в Европе очень напоминает истерию с зерновыми прошлого лета: тогда тоже пророчили глобальный голод из-за срыва поставок из Украины. Однако в итоге оказалось, что ничего подобного в мире не произошло.

Истерия понадобилась, чтобы показать в "кривом зеркале информационной войны" негативную роль России как источника мирового зла, поднять закупочную цену пшеницы. А затем после "неожиданного" поступления на европейские рынки зерна из Украины и России откатить обратно уровень закупочных цен с учетом незначительной инфляции. "Нажились на этом крупнейшие альтернативные поставщики зерна — США и Канада", — убеждена экономист.

ДЕЛА НАЛАДЯТСЯ, НО НЕ У ВСЕХ

Впрочем, все реальные факторы уже в ближайшее время будут сглажены — начнется сезон в Европе, наладятся логистические цепочки, стихнет и спекулятивный спрос. К маю ситуация на овощном рынке нормализуется.

"Информационный шум уляжется, потребители примут повышение цен, ажиотажный спрос спадет, и на прилавках Британии снова появятся овощи", — успокаивает Сорокина.

Однако в целом продукты как в Европе, так и во всем мире продолжат дорожать. Причины те же: энергокризис, эмбарго на российские нефтепродукты, нехватка минеральных удобрений. Максимальный эффект ограничения поставок удобрений и топлива проявится к лету-осени, когда прошлогодние запасы будут исчерпаны, считает профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций на факультете дизайна и рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

Из-за дефицита и высоких цен европейские фермеры будут массово разоряться, а оставшиеся начнут поднимать цены на 100% и выше, чтобы банально выжить. Судя по всему, та же мечта будет и у покупателей, атакующих прилавки магазинов, чтобы купить три помидора в одни руки.