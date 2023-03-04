Ситуация на российском рынке акций в 2023 году отличается неопределенностью. Строить прогнозы сложно — есть все шансы на рост, но присутствуют и негативные предпосылки. Внимание! На рынке бриллианты

Я мог бы выделить три основных фактора, которые будут этому способствовать.

Улучшение геополитического фона. Одна из важнейших причин, почему российский рынок недооценен — неопределенность, вызванная СВО. Любые шаги к мирному урегулированию конфликта Украины и России, например, начало переговоров о прекращении огня, будут способствовать росту российских акций.

Начало выхода отчетности от публичных компаний. Инвесторы не могут оценить состояние их бизнеса, поскольку те не публикуют отчетности. Это делает инвестирование менее прозрачным; сложно оценить компанию и взвесить все за и против, когда не знаешь всей правды о бизнесе. Сейчас Центробанк просит компании начать вновь публиковать отчетности, включая МСФО. Успехи в этом направлении будут способствовать росту нашего рынка.

Приток внешних инвестиций. Сейчас власти продумывают механизмы, как привлечь инвесторов из дружественных стран к нам на рынок. Если удастся заинтересовать иностранный капитал, то это оживит российский рынок, добавит ему ликвидности и приведёт к росту котировок.

Какие сектора мне нравятся:

— Сектор удобрений. Наши компании чувствуют себя весьма уверенно. Кроме того, производители удобрений не находятся под санкциями — их продукцию сложно заменить.

— Нефтяной сектор. По последним данным американских исследований Россия поставляет нефть в среднем дороже потолка цен. Это хороший сигнал, особенно на фоне того, что в котировки многих компаний заложен негатив, мол, у нефтяников все плохо.

— Газовый сектор. Летом странам нужно будет заполнять газовые хранилища перед зимой. Трейдеры начнут разгонять цены на СПГ или трубопроводные газ. Думаю, газовые компании РФ смогут снять с этого сливки, например, НОВАТЭК.

— Финансовый сектор. На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что прибыль банковского сектора в 2023 году составит больше 1 триллиона рублей. Для сравнения, в 2022 году она составила 203 миллиарда рублей, в 2021-м — 2,4 триллиона рублей. В особенности можно ожидать хорошие дивиденды от Сбера. Я думаю, что инвесторы будут наращивать в нем позиции. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

Конечно, есть и негативные факторы. Если они реализуются, возможно падение и даже обвал рынка.

Снова геополитика. Если будет ухудшение ситуации, новые санкции, это нанесет удар по нашему рынку.

Падение цен на нефть. Это может случиться, если мировая экономика уйдет в рецессию. Цены на нефть упадут, а нашему бюджету станет сложнее с этим справляться. В ответ власти могут вводить новые налоги или добровольно-принудительные взносы для бизнеса, что станет негативным фактором.

Рост бюджетного дефицита. Если он продолжит увеличиваться, а власти начнут печатать больше денег, то это разгонит инфляцию и в целом станет негативным сигналом.

В этой ситуации могу дать инвесторам несколько советов. Первый и самый главный — не паниковать. Если есть стратегия, то следовать ей. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Кроме того, важно сосредоточиться на надежных компаниях. Вкладываться в акции третьего эшелона сейчас не лучшая идея, особенно, когда в динамике их котировок мы наблюдаем нерыночные движения, похожие на разгон. В кризис инвестору лучше иметь консервативный сбалансированный портфель, состоящий из "голубых фишек" — акций, которые точно переживут любой кризис. Можно включить в него государственные облигации или облигации надежных крупных компаний.

Но никто не мешает добавить риска в портфель. Грубо говоря, на 5-10-15% от портфеля (в зависимости от толерантности к риску) можно взять рисковые акции.

Такими акциями могут быть компании, которые сами по себе перспективные, но у которых есть проблемы. Например, сталелитейщики.

Также можно обратить внимание на китайские акции и юань. Экономика КНР постепенно восстанавливается. Так, 1 марта вышли данные по PMI, которые показали лучшие результаты с 2012 года, а потребительский спрос растет. Впервые за 20 месяцев выросли и продажи жилья. Это внушает оптимизм, что у китайской экономики все хорошо.