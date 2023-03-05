МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заменить деньгами основной отпуск нельзя, однако это можно сделать в отношении дополнительных отпускных дней. Можно также отозвать сотрудника из отпуска, в этом случае его оплата считается по одному из двух вариантов, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков. Россиянам раскрыли, когда в 2023 году выгодно идти в отпуск

Компенсировать деньгами можно дополнительные дни отпуска, на которые имеют права педагоги, спасатели и еще ряд работников. Для этого надо иметь правовое основание (например, коллективный договор), письменное заявление работника и согласие руководителя.

"Замена отпуска денежной компенсацией — это право, но не обязанность руководителя", — объяснил он.

Кроме того, такая замена не допускается в отношении ряда категорий работников. Это несовершеннолетние, беременные, а также лица, занятые на вредных производствах. Основной отпуск — 28 дней в году — заменить деньгами нельзя. Запрещено и работать, получая одновременно отпускные и зарплату. Россиян предупредили, какие документы потеряют привычный формат

Если работника отозвали из отпуска по производственной необходимости, можно считать отпускные его оплатой за данный период работы. Другой вариант — сделать перерасчет в соответствии с окладом.

Поскольку Трудовой кодекс не отвечает на вопрос об оплате труда отозванного из отпуска сотрудника, то судебная практика в этом отношении противоречива, заключил эксперт.