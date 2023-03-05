Юрист Зюков рассказал, что заменить деньгами можно только дополнительные отпускные дни
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заменить деньгами основной отпуск нельзя, однако это можно сделать в отношении дополнительных отпускных дней. Можно также отозвать сотрудника из отпуска, в этом случае его оплата считается по одному из двух вариантов, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков.
Компенсировать деньгами можно дополнительные дни отпуска, на которые имеют права педагоги, спасатели и еще ряд работников. Для этого надо иметь правовое основание (например, коллективный договор), письменное заявление работника и согласие руководителя.
"Замена отпуска денежной компенсацией — это право, но не обязанность руководителя", — объяснил он.
Кроме того, такая замена не допускается в отношении ряда категорий работников. Это несовершеннолетние, беременные, а также лица, занятые на вредных производствах. Основной отпуск — 28 дней в году — заменить деньгами нельзя. Запрещено и работать, получая одновременно отпускные и зарплату.
Если работника отозвали из отпуска по производственной необходимости, можно считать отпускные его оплатой за данный период работы. Другой вариант — сделать перерасчет в соответствии с окладом.
Поскольку Трудовой кодекс не отвечает на вопрос об оплате труда отозванного из отпуска сотрудника, то судебная практика в этом отношении противоречива, заключил эксперт.
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