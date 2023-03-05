МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Бывает, что банк списывает денежные средства со счетов или депозитов граждан без их ведома, но сделать это он может лишь в двух случаях, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Оба этих случая предусмотрены Гражданским кодексом — по решению суда или в соответствии с договором между финансовой организацией и клиентом. Чаще всего встречается первый вариант. В некоторых случаях, например, при взыскании долга по ЖХК, не нужно даже заседания суда — достаточно судебного приказа. Взыскатель может обратиться за исполнением решения в службу судебных приставов либо предъявить исполнительный лист в банк самостоятельно.

При этом списать все подчистую не могут. Так, с февраля 2022 года банки должны оставлять на счетах должников средства в размере прожиточного минимума, несмотря на наличие исполнительного листа. А с 1 июля прошлого года должник имеет возможность направить в свою финансовую организацию заявление о сохранении прожиточного минимума на текущих счетах. Пособия на детей и алименты банки не вправе списывать без согласия клиента. Эти выплаты должны иметь специальную маркировку — код поступления, на который банк ориентируется при определении возможности списания. Названы уловки, съедающие баланс на смартфоне

Второй случай безакцептного списания — наличие данного пункта в условиях договора банковского обслуживания, кредитного договора или дополнительного соглашения к ним. Такая "оговорка" позволяет снять средства, например, для погашения текущего платежа по кредиту с расчетного счета своего клиента в этом же банке.

При этом клиент может в любой момент отозвать свое согласие на безакцептные списания, заключила Валишвили.