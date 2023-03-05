МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Состоящие в законном браке россияне при покупке жилья в ипотеку могут получить налоговый вычет в размере 1,3 миллиона рублей. Для этого необходимо соблюсти несколько условий, рассказала агентству "Прайм" эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Валентина Дорохова. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

"Такая сумма получится благодаря двум 13-процентным налоговым вычетам, которые может получить каждый супруг", — пояснилаона.

Первый – налоговый вычет за строительство или покупку жилья в России. До 260 тысяч рублей может вернуть каждый из супругов (вместе это 520 тысяч рублей).

Второй – вычет за проценты по ипотеке. Это до 390 тысяч рублей на каждого супруга (780 тысяч рублей в совокупности).

"Для этого оба супруга должны быть налоговыми резидентами России и платить достаточный для получения максимального вычета НДФЛ", — указала эксперт.

Максимальный вычет за покупку жилья — 260 тысяч рублей — возможен лишь если было потрачено 2 миллиона рублей и более. Если недвижимость стоила меньше, то и сумма возврата уменьшится. В этом случае при покупке нового жилья супруги смогут снова подать заявление на вычет, потому что лимит в 260 тысяч рублей не исчерпан. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

Максимальная сумма имущественного вычета за проценты по ипотеке – 390 тысяч рублей. "Чтобы его получить, надо заплатить процентов на 3 миллиона рублей и уплатить НДФЛ в размере 390 тысяч рублей", — добавила Дорохова.

Получить вычет за проценты по ипотеке можно лишь раз в жизни за один кредит, напомнила специалист.