МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сейчас справедливый курс российской национальной валюты спрятан за ряд факторов, которые оказывают краткосрочное влияние на рынки. Если отбросить геополитику и спекуляции, то реальным курсом в последние три года можно считать отметку в 70 рублей за доллар и 76,6 рубляза евро, объяснил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

"Для меня маркерами реального курса рубля служат средние значения за периоды один, два и три года. Сегодня средний курс доллара за год составляет 67,17 рубля, за два года — 70,80 рубля, три года — ровно 72 рубля", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в случае с евро средние курсы составляют 70,14, 78,53 и 81,19 рубля соответственно.

Также можно рассчитать средний курс от этих значений, тогда получим 70 рублей за доллар и 76,62 рубля за евро.

"Эти значения не имеют фундаментального значения и используются только в техническом анализе. В периоды напряженности цена отклоняется от них и потом возвращается обратно", — добавил Антонов. Весна в миноре для рубля

Сейчас ситуация неопределенная: слишком много факторов оказывают влияние на российский валютный и фондовый рынки. Никто не знает, как будут меняться курсы в ближайшие месяцы. Средние линии сглаживают резкие ценовые колебания. "Главный постулат технического анализа — цена учитывает все", — резюмировал аналитик.