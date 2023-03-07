Профессор Рамазанов: рост цен на еду в магазинах — признак ускорения глобальной инфляции
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие падают, но еда в магазинах продолжает дорожать. Причина этого — увеличение издержек на пути "от поля до прилавка", что свидетельствует о продолжении ускорения глобальной инфляции. Это не очень хорошо для экономики, рассказал агентству "Прайм" профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова Ибрагим Рамазанов.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие падают одиннадцатый месяц подряд. Дешевеют масло, молочная продукция, зерновые и мясо.
Вместе с тем, на прилавках продукты дорожают во всем мире. В некоторых странах Европы продуктовая инфляция за год набрала 15-20%. Это связано с ростом издержек: логистика, аренда торговых площадей, выплата зарплаты, траты на электричество. Многие игроки заранее учитывают в ценах и санкционные ограничения.
Достаточно долго розничные продавцы, в частности в России, вынуждены были сдерживать рост цен на продовольственные товары.
"Сейчас они пытаются компенсировать издержки за счет сохранения цен на достигнутом уровне или их роста, не оглядываясь на биржевые индикаторы", — говорит Рамазанов.
В целом это не очень хороший признак — постоянный рост торговой наценки во всех сегментах свидетельствует о сохраняющемся ускорении инфляции во всех сферах. Этот фактор продолжит оказывать существенное влияние на глобальную экономику, считает он.
С другой стороны, падение биржевых цен на продовольственное сырье и отдельные виды товаров в течение без малого года — неплохой признак. Оно связано с ростом российского агроэкспорта и увеличением доли прямых поставок в страны-импортеры без посредничества Европы и США. Велики шансы, что в конечном итоге это позитивно отразится на стоимости продуктов на прилавках, заключил Рамазанов.
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