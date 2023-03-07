МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сокращение продажи валюты из ФНБ означает позитивные сдвиги в части наполнения бюджета. В ближайшие месяцы дефицит еще сохранится, но во второй половине года ситуация изменится. Если заработают все факторы, на которые надеются власти, то валюту наоборот начнут покупать. Тушите свет: Украина нашла способ заработать

Продажи валюты в рамках бюджетного правила из Фонда национального благосостояния в ближайший месяц значительно сократятся. Если с 7 февраля по 6 марта они составляли 8,9 миллиарда рублей в день, то с 7 марта по 6 апреля ежедневно продадут лишь по 5,4 миллиарда рублей. Речь идет о продаже накопленных юаней — торги другими валютами из ФНБ сейчас не проводятся.

Напомним, что бюджетное правило вновь заработало с 13 января. Тогда Банк России по поручению Минфина начал реализовывать юани на 3,2 миллиарда рублей в день. Однако уже через месяц объем торгов увеличился почти в три раза. Общий объем продаж в феврале-начале марта составил 160,2 миллиарда рублей.

Эксперты ожидали увеличения и в марте — до 210-250 миллиардов рублей до начала апреля. Они связывали это с сокращением нефтегазовых доходов с начала года из-за сохранения повышенного дисконта на российскую нефть. Кроме того, схема поставок нефтепродуктов на экспорт еще не отработана, что также снижает доходы.

Однако по факту ситуация оказалась лучше, чем ожидали. Если в январе нефтегазовые доходы бюджета оказались по факту меньше, чем ожидалось на 52,1 миллиарда рублей из-за сокращения объема экспортной пошлины на газ, то в феврале показатель, напротив, превысил ожидания на 12,3 миллиарда рублей.

Это произошло благодаря росту поступлений нефтегазовых налогов. НДПИ на нефть в феврале вырос к январю на 127 миллиардов рублей, НДПИ на газ — на 76,2 миллиарда рублей. В целом по итогам февраля налоги прибавили в бюджетную систему более пяти триллионов рублей.

Поэтому Минфин продолжит продавать юань и золото из кубышки ФНБ, но уже в меньших объемах. В марте Минфин вновь ожидает недополучения нефтегазовых доходов, которое будет финансироваться продажей валюты из резервов. Однако с учетом февральского "излишка" доходов в марте продавать валюты потребуется уже меньше, пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в период с 7 марта по 6 апреля, составит 119,8 миллиарда рублей", — отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Это в 1,6 раза меньше, чем в предыдущий период.

ОТКУДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ

Дальнейшее развитие событие зависит от выполнения помесячного плана ожидаемых базовых нефтегазовых доходов. Так, в январе это было 585,1 миллиардов рублей. В феврале — 669,8 миллиарда рублей, в марте 675,5 миллиарда рублей, в апреле 670,3 миллиарда рублей и т. д. Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

Пока ситуация складывается таким образом, что Минфин недополучает нефтегазовые доходы. Экспортные ограничения сохраняются, а схемы для их обхода пока не работают в полной мере.

"Поэтому ЦБ в рамках бюджетного правила продает валюту из ФНБ. Такая ситуация в ближайшие месяцы сохранится", — прогнозирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Однако уже с апреля изменится налоговое законодательство: дисконт Urals к Brent постепенно сократится. В январе он составлял 40 доллара, в мае будет 31 доллар, а с июля — 25 долларов за баррель. Новая формула налогообложения стимулирует повышение нефтегазовых доходов при прочих равных.

Тому же может способствовать открытие китайской экономики и улучшение внешней конъюнктуры, которое подстегнет мировые цены на нефть. Тогда 100 долларов за баррель, о которых сегодня говорят аналитики, окажутся реальностью.

Если все совпадет, во второй половине года Банк России уже может перестать продавать валюту из ФНБ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. В последней квартальной четверти этого года мы можем даже увидеть покупки валюты в ФНБ, полагает Шульгин.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ БЮДЖЕТА

Не стоит забывать, что одним из главных источников покрытия дефицита бюджета в текущем году выступят внутренние заимствования. С нынешним низким уровнем госдолга у российского правительства есть хорошие возможности для маневра, полагает финансист Лазарь Бадалов. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

Кроме этого, дополнительным источником для покрытия дефицита могут быть выплаты госкорпораций, получивших сверхприбыли по итогам года. "Конечно, полностью от продажи валюты Минфин не откажется, но и не стоит ждать, что к концу года все средства из ФНБ будут распроданы", — уверен он.

Никакого значимого влияния на курс рубля данные изменения не окажут: этот фактор больше зависит от нефтяных цен, соотношения экспорта и импорта и сезонных факторов, влияющих на спрос. И, конечно, геополитические риски, которые невозможно предусмотреть.