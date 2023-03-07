Экономят валюту: чем закрыли "дыру" в российском бюджете
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сокращение продажи валюты из ФНБ означает позитивные сдвиги в части наполнения бюджета. В ближайшие месяцы дефицит еще сохранится, но во второй половине года ситуация изменится. Если заработают все факторы, на которые надеются власти, то валюту наоборот начнут покупать.
Продажи валюты в рамках бюджетного правила из Фонда национального благосостояния в ближайший месяц значительно сократятся. Если с 7 февраля по 6 марта они составляли 8,9 миллиарда рублей в день, то с 7 марта по 6 апреля ежедневно продадут лишь по 5,4 миллиарда рублей. Речь идет о продаже накопленных юаней — торги другими валютами из ФНБ сейчас не проводятся.
Напомним, что бюджетное правило вновь заработало с 13 января. Тогда Банк России по поручению Минфина начал реализовывать юани на 3,2 миллиарда рублей в день. Однако уже через месяц объем торгов увеличился почти в три раза. Общий объем продаж в феврале-начале марта составил 160,2 миллиарда рублей.
Эксперты ожидали увеличения и в марте — до 210-250 миллиардов рублей до начала апреля. Они связывали это с сокращением нефтегазовых доходов с начала года из-за сохранения повышенного дисконта на российскую нефть. Кроме того, схема поставок нефтепродуктов на экспорт еще не отработана, что также снижает доходы.
Однако по факту ситуация оказалась лучше, чем ожидали. Если в январе нефтегазовые доходы бюджета оказались по факту меньше, чем ожидалось на 52,1 миллиарда рублей из-за сокращения объема экспортной пошлины на газ, то в феврале показатель, напротив, превысил ожидания на 12,3 миллиарда рублей.
Это произошло благодаря росту поступлений нефтегазовых налогов. НДПИ на нефть в феврале вырос к январю на 127 миллиардов рублей, НДПИ на газ — на 76,2 миллиарда рублей. В целом по итогам февраля налоги прибавили в бюджетную систему более пяти триллионов рублей.
Поэтому Минфин продолжит продавать юань и золото из кубышки ФНБ, но уже в меньших объемах. В марте Минфин вновь ожидает недополучения нефтегазовых доходов, которое будет финансироваться продажей валюты из резервов. Однако с учетом февральского "излишка" доходов в марте продавать валюты потребуется уже меньше, пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в период с 7 марта по 6 апреля, составит 119,8 миллиарда рублей", — отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Это в 1,6 раза меньше, чем в предыдущий период.
ОТКУДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ
Дальнейшее развитие событие зависит от выполнения помесячного плана ожидаемых базовых нефтегазовых доходов. Так, в январе это было 585,1 миллиардов рублей. В феврале — 669,8 миллиарда рублей, в марте 675,5 миллиарда рублей, в апреле 670,3 миллиарда рублей и т. д.
Пока ситуация складывается таким образом, что Минфин недополучает нефтегазовые доходы. Экспортные ограничения сохраняются, а схемы для их обхода пока не работают в полной мере.
"Поэтому ЦБ в рамках бюджетного правила продает валюту из ФНБ. Такая ситуация в ближайшие месяцы сохранится", — прогнозирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Однако уже с апреля изменится налоговое законодательство: дисконт Urals к Brent постепенно сократится. В январе он составлял 40 доллара, в мае будет 31 доллар, а с июля — 25 долларов за баррель. Новая формула налогообложения стимулирует повышение нефтегазовых доходов при прочих равных.
Тому же может способствовать открытие китайской экономики и улучшение внешней конъюнктуры, которое подстегнет мировые цены на нефть. Тогда 100 долларов за баррель, о которых сегодня говорят аналитики, окажутся реальностью.
Если все совпадет, во второй половине года Банк России уже может перестать продавать валюту из ФНБ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. В последней квартальной четверти этого года мы можем даже увидеть покупки валюты в ФНБ, полагает Шульгин.
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ БЮДЖЕТА
Не стоит забывать, что одним из главных источников покрытия дефицита бюджета в текущем году выступят внутренние заимствования. С нынешним низким уровнем госдолга у российского правительства есть хорошие возможности для маневра, полагает финансист Лазарь Бадалов.
Кроме этого, дополнительным источником для покрытия дефицита могут быть выплаты госкорпораций, получивших сверхприбыли по итогам года. "Конечно, полностью от продажи валюты Минфин не откажется, но и не стоит ждать, что к концу года все средства из ФНБ будут распроданы", — уверен он.
Никакого значимого влияния на курс рубля данные изменения не окажут: этот фактор больше зависит от нефтяных цен, соотношения экспорта и импорта и сезонных факторов, влияющих на спрос. И, конечно, геополитические риски, которые невозможно предусмотреть.
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