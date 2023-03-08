МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Ранним признаком деменции, особенно у пожилых людей, может быть депрессия: они часто не могут критически оценить свое состояние, а родственники порой считают это особенностями возраста и характера, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин. Врач перечислила наиболее полезные для зрения продукты

Это приводит к тому, что за помощью обращаются уже поздно. Между тем, время обнаружения болезни играет ключевую роль. Если вовремя начать терапию, деменцию можно замедлить на восемь-десять лет. Поэтому к эмоциональному состоянию людей после 65 лет нужно отнестись с особым вниманием.

Деменция — это стойкое снижение познавательной деятельности, при которой утрачивается часть прежних знаний и навыков. Это не самостоятельное заболевание, а симптом ряда болезней нервной системы.

Для диагностики врач-невролог проводит детальное нейропсихологическое тестирование. Названы улучшающие работу мозга продукты

"Если диагноз подтвержден, важно определить, чем именно он вызван. Для этого проводят МРТ головного мозга, исследование крови на определенные показатели, УЗИ артерий головы и шеи", — объяснил Мацокин.

Каждый человек может значительно снизить риск развития деменции благодаря здоровому образу жизни. Важно поддерживать нормальный вес, отказаться от курения, сбалансированно питаться и ограничить алкоголь, особенно со средних лет. Все это значимо снижает риск заболевания, подытожил специалист.