Врач-невролог Мацокин назвал депрессию ранним признаком деменции
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Ранним признаком деменции, особенно у пожилых людей, может быть депрессия: они часто не могут критически оценить свое состояние, а родственники порой считают это особенностями возраста и характера, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин.
Это приводит к тому, что за помощью обращаются уже поздно. Между тем, время обнаружения болезни играет ключевую роль. Если вовремя начать терапию, деменцию можно замедлить на восемь-десять лет. Поэтому к эмоциональному состоянию людей после 65 лет нужно отнестись с особым вниманием.
Деменция — это стойкое снижение познавательной деятельности, при которой утрачивается часть прежних знаний и навыков. Это не самостоятельное заболевание, а симптом ряда болезней нервной системы.
Для диагностики врач-невролог проводит детальное нейропсихологическое тестирование.
"Если диагноз подтвержден, важно определить, чем именно он вызван. Для этого проводят МРТ головного мозга, исследование крови на определенные показатели, УЗИ артерий головы и шеи", — объяснил Мацокин.
Каждый человек может значительно снизить риск развития деменции благодаря здоровому образу жизни. Важно поддерживать нормальный вес, отказаться от курения, сбалансированно питаться и ограничить алкоголь, особенно со средних лет. Все это значимо снижает риск заболевания, подытожил специалист.
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