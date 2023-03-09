МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Экономический потенциал и ресурсная база развивающихся стран создадут фундамент для новой "недолларовой" финансовой системы, с собственными международными структурами. Ускорит этот процесс масштабный долговой кризис, рассказал агентству "Прайм" финансист Александр Лосев. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Существующая мировая финансовая архитектура, по его мнению, уже не отражает изменившуюся структуру глобальной экономики.

"Значительная доля мирового ВВП уже приходится на развивающиеся страны. Они являются локомотивами экономического роста, но при этом крайне уязвимы из-за бремени долларовых долгов и зависимости потоков иностранного капитала", — отметил финанcист.

Он напомнил, что доллароцентричная система всецело зависит от монетарной политики ФРС США. Но при этом эмиссия доллара — валюты международных расчетов и рынков капитала — используется для решения внутренних социально-экономических проблем США и трансформируется в колоссальный навес долга.

Соединенные Штаты, имея возможность одновременно контролировать и инвестиционные потоки, и мировую торговлю, используют доллар в качестве санкционного оружия для наказания противников или как инструмент принуждения в отношении союзников, считает Лосев. В совокупности с изъятием американской валюты из глобальной финансовой системы для сдерживания инфляции внутри США это дестабилизирует мировые финансы и создает негативные эффекты для всей глобальной экономики

"Таким образом существующая доллароцентичная финансовая система, оставаясь по сути механизмом осуществления старой неоколониальной политики, противоречит интересам подавляющего большинства развивающихся стран", — указал эксперт. В банке объяснили, от каких кредитных карт нужно избавляться

Если к середине 2023 года из-за роста долларовых процентных ставок и сложностей с рефинансированием долгов развивающихся стран в мире начнет разворачиваться долговой кризис, это запустит быстрый процесс фрагментации мировых финансов на региональные блоки. В каждом из них, по мнению финансиста, значительно вырастет доля наиболее сильных национальных валют, обеспеченных сырьевой или товарной массой, во взаимных расчетах между государствами.

Это будет также стимулировать создание новой расчетной инфраструктуры и платежных систем, а также появление новых информационно-финансовых сетей и фондов для стабилизации балансов торговли между странами.