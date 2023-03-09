МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире. Он предоставляет массу возможностей для пользователей, но мы пренебрегаем ими по незнанию. Это повышает риск стать жертвой киберпреступников, да и просто ухудшает жизнь, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Киберэксперт раскрыл, какие данные собирает смартфон о своем хозяине

В последние годы в приложении появилось множество полезных функций, которые превращают его в полноценную коммуникационную платформу.

Среди них — двухфакторная аутентификация и доступ по биометрическим данным, проще говоря, с помощью Face-ID или Touch-ID.

"В случае потери телефона или компрометации сим-карты это закроет доступ к вашей переписке. Эти функции с легкостью активируются в настройках программы", — заявил он.

Важно не забывать и о том, что нельзя пересылать коды доступа неизвестным лицам и вбивать их на подозрительных сайтах. Речь идет о проверочных кодах, которые WhatsApp посылает в виде сообщений при попытке подключить приложение на новом устройстве. Мошенники с помощью социальной инженерии пытаются перехватить эту информацию.

Время от времени все мы хотим, чтобы разговор оставался конфиденциальным. Для этих целей в мессенджере были созданы самоудаляющиеся чаты. Названы уловки, съедающие баланс на смартфоне

Это очень полезное нововведение. Если забыть включить эту опцию, то спустя некоторое время удалить переписку будет уже нельзя. Имеет смысл сразу выставить настройку удаления на 90 дней, посоветовал Мясоедов.

Сохранить личное пространство можно благодаря функции блокировки приглашений в групповые чаты. С ее помощью можно избежать назойливых рассылок от неизвестных пользователей WhatsApp.

WhatsApp — принадлежащее Meta* (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность организации запрещена в России как экстремистская